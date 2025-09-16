Polens PrÃ¤sident Nawrocki reist erstmals seit Amtsantritt nach Deutschland

Karol Nawrocki bei seiner Vereidigung Anfang August

Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki reist am Dienstag erstmals seit seinem Amtsantritt nach Berlin. Der rechtsnationale Politiker wird zuerst von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier (09.00 Uhr) und anschlieÃŸend von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (10.45 Uhr) empfangen. Themen dÃ¼rften die Bedrohung durch Russland, der Ukraine-Krieg sowie die polnischen Reparationsforderungen an Deutschland sein.



Nawrocki hatte sich Anfang Juni in der Stichwahl um das PrÃ¤sidentenamt gegen den Pro-EuropÃ¤er Rafal Trzaskowski durchgesetzt. Im Wahlkampf hatte der Historiker Deutschland wiederholt vorgeworfen, auf Polen herabzuschauen und Migranten gezielt in das Land zu schicken. Am 1. September, dem Jahrestag des deutschen Ãœberfalls auf sein Land, forderte er "Reparationen des deutschen Staats". Die Bundesregierung lehnt dies ab.