UN-Menschenrechtsrat berÃ¤t Ã¼ber israelischen Angriff in Doha

Logo der Vereinten Nationen

Nach den israelischen Luftangriffen auf Hamas-Vertreter in Katar kommt der UN-Menschenrechtsrat am Dienstag in Genf zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Nach den israelischen Luftangriffen auf Hamas-Vertreter in Katar kommt der UN-Menschenrechtsrat am Dienstag in Genf zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Thema sei "die jÃ¼ngste militÃ¤rische Aggression des Staates Israel gegen den Staat Katar vom 9. September", hatte das Gremium am Montag angekÃ¼ndigt. Die Dringlichkeitssitzung sei auf Antrag Pakistans und Kuwaits einberufen worden.



Israel lehnt die Beratungen des Menschenrechtsrates strikt ab: Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung sei "absurd", erklÃ¤rte die israelische Vertretung des Landes bei dem UN-Gremium. Zeitgleich zu den Beratungen wird US-AuÃŸenminister Marco Rubio in Katar erwartet. Er hatte am Montag in Jerusalem Israel die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" Washingtons zugesichert. Der GroÃŸangriff der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den derzeitigen Krieg im Gazastreifen ausgelÃ¶st, in dessen Zuge Israel auch gegen Hamas-Vertreter im Ausland vorgeht. Â