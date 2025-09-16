Brennpunkte

Urteil in Prozess um tÃ¶dlichen Messerangriff auf Polizist in Mannheim erwartet

  • AFP - 16. September 2025, 04:03 Uhr
Bild vergrößern: Urteil in Prozess um tÃ¶dlichen Messerangriff auf Polizist in Mannheim erwartet
Tatort in Mannheim
Bild: AFP

Im Prozess um den tÃ¶dlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim wird vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Der Fall sorgte vor der Europawahl 2024 fÃ¼r groÃŸes Entsetzen.

Im Prozess um den tÃ¶dlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim wird am Dienstag (09.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft fordert fÃ¼r den aus Afghanistan stammenden mutmaÃŸlichen IS-Sympathisanten Sulaiman A. eine lebenslange Haftstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen Mordes an Rouven L. sowie wegen fÃ¼nffachen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.Â 

Auch die Verteidiger des gestÃ¤ndigen 26-JÃ¤hrigen plÃ¤dierten auf eine lebenslange Haftstrafe, allerdings ohne die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die tÃ¶dliche Attacke auf den Polizisten im Mai vergangenen Jahres hatte kurz vor der Europawahl fÃ¼r verschÃ¤rfte Debatten Ã¼ber Migration gesorgt. A. soll die Tat als Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als bewusste Attacke auf eine islamkritische Kundgebung begangen haben - er attackierte zunÃ¤chst den Hauptredner und erstach danach den 29-jÃ¤hrigen Beamten.

