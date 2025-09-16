Urteil in Prozess um tÃ¶dlichen Messerangriff auf Polizist in Mannheim erwartet

Tatort in Mannheim

Im Prozess um den tÃ¶dlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim wird am Dienstag (09.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft fordert fÃ¼r den aus Afghanistan stammenden mutmaÃŸlichen IS-Sympathisanten Sulaiman A. eine lebenslange Haftstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld wegen Mordes an Rouven L. sowie wegen fÃ¼nffachen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.Â



Auch die Verteidiger des gestÃ¤ndigen 26-JÃ¤hrigen plÃ¤dierten auf eine lebenslange Haftstrafe, allerdings ohne die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die tÃ¶dliche Attacke auf den Polizisten im Mai vergangenen Jahres hatte kurz vor der Europawahl fÃ¼r verschÃ¤rfte Debatten Ã¼ber Migration gesorgt. A. soll die Tat als Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als bewusste Attacke auf eine islamkritische Kundgebung begangen haben - er attackierte zunÃ¤chst den Hauptredner und erstach danach den 29-jÃ¤hrigen Beamten.