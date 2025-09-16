Politik

Bundestag beginnt Schlussdebatte Ã¼ber Bundeshaushalt 2025

  • AFP - 16. September 2025, 04:02 Uhr
Bild vergrößern: Bundestag beginnt Schlussdebatte Ã¼ber Bundeshaushalt 2025
Plenum des Bundestags
Bild: AFP

Der Bundestag beginnt am Dienstag die Schlussdebatte Ã¼ber den Etat fÃ¼r 2025. Am Freitag soll der Bundestag das Haushaltsgesetz beschlieÃŸen. Der Etatplan sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro vor.

Der Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) die Schlussdebatte Ã¼ber den Bundeshaushalt 2025. Am ersten Tag stehen die EinzelplÃ¤ne fÃ¼r Finanzen, Wirtschaft und Energie, Wohnen und Bau, Digitales, Umwelt und Landwirtschaft auf der Tagesordnung, auÃŸerdem am Abend Bildung und Familie sowie Verkehr. Am Donnerstag soll der Bundestag das Haushaltsgesetz beschlieÃŸen.

Die Verabschiedung hatte sich wegen der Bundestagswahl und des folgenden Regierungswechsels stark verzÃ¶gert. Der Etatplan sieht Ausgaben von insgesamt 502,5 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt soll 81,8 Milliarden Euro betragen. Hinzu kommen weitere neue Schulden fÃ¼r die SondervermÃ¶gen des Bundes fÃ¼r die Bundeswehr sowie Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t.

