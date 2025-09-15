US-BÃ¶rsen fester - alle Blicke auf Fed gerichtet

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.883 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.615 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.295 Punkten 0,8 Prozent im Plus.



Die BÃ¶rsianer werden diese Woche wohl zunÃ¤chst gebannt auf die Fed schauen. Nach den enttÃ¤uschenden US-Arbeitsmarktberichten rechnen die meisten Analysten fÃ¼r Mittwoch mit einer Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte. Andererseits dÃ¼rften die jÃ¼ngsten Inflationsdaten die Notenbanker auch nicht vÃ¶llig sorglos gestimmt haben.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1765 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8500 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.679 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,55 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,46 US-Dollar, das waren 47 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

