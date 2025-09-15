Brennpunkte

Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will "heimische Terrorbewegung" zerschlagen

  • AFP - 15. September 2025, 21:47 Uhr
Bild vergrößern: Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will heimische Terrorbewegung zerschlagen
ViceprÃ¤sident JD Vance moderiert die "Charlie Kirk Show"
Bild: AFP

Nach dem Attentat auf den US-Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump all jenen gedroht, die Kirks Tod verteidigten und feierten. Der Trump-Berater Stephen Miller sprach von einer 'heimischen Terrorbewegung'.

Nach dem Attentat auf den US-Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump all jenen gedroht, die Kirks Tod verteidigten und feierten. Der Trump-Berater und stellvertretende Stabschef des WeiÃŸen Hauses, Stephen Miller, sagte am Montag in Washington, die Regierung werde die "heimische Terrorbewegung" zerschlagen, die hinter dem AttentÃ¤ter stecke. Damit setze sie einen Wunsch Kirks um.

Miller war zu Gast in der "Charlie Kirk Show", die VizeprÃ¤sident JD Vance zu Ehren des getÃ¶teten Influencers moderierte. Vance behauptete, Statistiken sprÃ¤chen eine klare Sprache: "Menschen auf der linken Seite verteidigen und feiern politische Gewalt viel eher." Er sprach von einer "Pyramide" von Politikern, Geldgebern, Journalisten und Aktivisten, die zwar nicht alle selbst einen Mord begehen wÃ¼rden. "Viele dieser Leute schaffen aber ein Umfeld, in der Dinge wie diese unweigerlich passieren."Â 

Vance sagte weiter, Kirk habe eine "entscheidende Rolle dabei gespielt, Donald Trump zum PrÃ¤sidenten zu machen und mich zum VizeprÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen". Politisches Ziel mÃ¼sse es nun sein, dass jeder "seine Meinung zu den Themen des Tages Ã¤uÃŸern kann, ohne von der Kugel eines MÃ¶rders niedergestreckt zu werden".

Miller ergÃ¤nzte, die Regierung werde die Ã¶ffentliche Wut Ã¼ber Kirks Tod "kanalisieren, um diese Terrornetzwerke zu entwurzeln und zu demontieren". Er warf dem linken Lager "organisierte AufstÃ¤nde, organisierte StraÃŸengewalt und organisierte Kampagnen zur Entmenschlichung und Verunglimpfung" von Andersdenkenden in den USA vor. Das Justiz- und das Heimatschutzministerium seien nun federfÃ¼hrend beauftragt, die Netzwerke "zu zerstÃ¶ren und Amerika wieder sicher fÃ¼r die amerikanische BevÃ¶lkerung zu machen". All dies geschehe "im Namen von Charlie".

Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem UniversitÃ¤tscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-JÃ¤hrige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und Helfer von PrÃ¤sident Trump.Â 

Einen Tag nach der Tat verhafteten Ermittler den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen. Der 22-jÃ¤hrige Tyler R. soll linksgerichtete Einstellungen vertreten und sich zuletzt radikalisiert haben.Â Â 

