US-MilitÃ¤rvertreter als Beobachter bei ManÃ¶ver von Belarus und Russland

Belarus lud Beobachter aus 23 LÃ¤ndern zum ManÃ¶ver ein

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Nato haben US-MilitÃ¤rvertreter am Montag auf Einladung von Belarus das MilitÃ¤rmanÃ¶ver 'Sapad-2025' (West-2025) verfolgt.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Nato haben US-MilitÃ¤rvertreter am Montag auf Einladung von Belarus das MilitÃ¤rmanÃ¶ver "Sapad-2025" (West-2025) verfolgt. "Die besten AussichtsplÃ¤tze sind fÃ¼r Sie", sagte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin dem US-MilitÃ¤rattachÃ©e Bryan Shoupe bei einem Besuch des russisch-belarussischen ManÃ¶vers in der Stadt Baryssau Ã¶stlich der Hauptstadt Minsk.Â



Besuche von US-ArmeeangehÃ¶rigen bei ManÃ¶vern, die von Russland oder seinen VerbÃ¼ndeten abgehalten werden, sind selten, besonders seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022. Der US-Vertreter Shoupe dankte dem belarussischen Verteidigungsminister Chrenin "fÃ¼r die Einladung" und schÃ¼ttelte ihm die Hand. Auch Vertreter von 22 anderen LÃ¤ndern, darunter die Nato-Mitglieder TÃ¼rkei und Ungarn, beobachteten das ManÃ¶ver.Â



Belarus lud zudem Dutzende auslÃ¤ndische Journalisten und TV-Teams zu der choreographierten MilitÃ¤rveranstaltung ein. Zu den MilitÃ¤rÃ¼bungen in der Ostsee und der Barentssee, die ebenfalls Teil des ManÃ¶vers "Sapad-2025" sind, sowie zu den BodenÃ¼bungen in der westbelarussischen Region Grodna an der Grenze zu Polen und Litauen wurden sie jedoch nicht eingeladen.



Nach Angaben aus Minsk nehmen rund 7000 Soldaten an dem ManÃ¶ver teil - 6000 aus Belarus und 1000 aus Russland.Â



Die Nato erklÃ¤rte, von den Ãœbungen gehe keine "unmittelbare militÃ¤rische Bedrohung" aus. Sie beobachte das MilitÃ¤rmanÃ¶ver jedoch genau.



Das noch bis Dienstag dauernde ManÃ¶ver beunruhigt vor allem die Ã¶stlichen Nato-Mitgliedstaaten, nachdem in den vergangenen Tagen russische Drohnen in den polnischen und rumÃ¤nischen Luftraum eingedrungen waren.Â



Polen, Litauen und Lettland haben wegen des ManÃ¶vers ihre Sicherheitsvorkehrungen verschÃ¤rft und den Flugverkehr eingeschrÃ¤nkt. Polen ordnete zudem die SchlieÃŸung seiner Grenze zu Belarus an.Â



Polens AuÃŸenminister Radoslaw Sikorski informierte am Montag seinen chinesischen Kollegen Wang Yi in Warschau Ã¼ber die vorÃ¼bergehende GrenzschlieÃŸung, wie ein Sprecher des polnischen AuÃŸenministeriums mitteilte. "In unserer Region ist die Logik der Sicherheit wichtiger als die Logik des Handels", sagte der Sprecher. "Es ist schwer, Freihandel zu betreiben, wenn eine Grenze nicht sicher ist." Eine von der GrenzschlieÃŸung betroffene Eisenbahnlinie ist eine der wichtigsten Handelsrouten Chinas nach Europa.Â