Dax zieht sich an Zinshoffnungen nach oben

  • dts - 15. September 2025, 17:47 Uhr
Dax zieht sich an Zinshoffnungen nach oben
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.748 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

"Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die US-Notenbank in dieser Handelswoche das liefern wird, was die Investoren mehrheitlich erwarten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Aus Mangel an weiteren Handelsimpulsen zum Wochenstart fokussieren sich die Marktteilnehmer auf die Aktien von Sartorius, Zalando, Infineon und Continental. Auf der Verliererseite befinden sich die Aktien von SAP, Deutsche Telekom und Symrise."

"Zum Wochenstart haben viele Analystenmeinungen und RatingÃ¤nderungen das Handelsbild bei den Dax 40 Unternehmen maÃŸgeblich beeinflusst", sagte Lipkow.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1765 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8500 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.667 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,22 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,42 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

