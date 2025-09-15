Steinmeier empfÃ¤ngt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani

Dirigent Shani und BundesprÃ¤sident Steinmeier (von links)

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat den israelischen Dirigenten der MÃ¼nchner Philharmoniker, Lahav Shani, empfangen. Dabei habe sich Steinmeier fassungslos Ã¼ber die Ausladung Shanis von einem Festival in Flandern geÃ¤uÃŸert, hieÃŸ es danach.

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat den israelischen Dirigenten Lahav Shani am Montag in Berlin empfangen. Dabei habe sich Steinmeier fassungslos Ã¼ber die Ausladung Shanis und der MÃ¼nchner Philharmoniker von einem Festival in Flandern geÃ¤uÃŸert, hieÃŸ es anschlieÃŸend aus dem PrÃ¤sidialamt. Steinmeier habe den Vorgang als klar antisemitisch eingestuft.



Die Organisatoren des Festival van Vlaanderen in der belgischen Stadt Gent hatten am Mittwoch das fÃ¼r den 18. September geplante Konzert der MÃ¼nchner Philharmoniker mit Shani als Dirigent abgesagt. Shani sei "nicht in der Lage gewesen, die nÃ¶tige Klarheit Ã¼ber seine Haltung zu dem genozidalen Regime in Tel Aviv auszudrÃ¼cken", schrieben sie als BegrÃ¼ndung mit Verweis auf die israelische Regierung.



Der Vorgang war international auf Kritik gestoÃŸen. Belgiens Regierungschef Bart De Wever solidarisierte sich mit Shani. Steinmeier wertete es laut PrÃ¤sidialamt als antisemitisch, den Auftritt Shanis davon abhÃ¤ngig zu machen, dass dieser sich zuvor von der Politik der israelischen Regierung distanziere. Zuvor hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Blick auf den Vorgang von "blankem Antisemitismus" gesprochen.



An diesem Montagabend geben die MÃ¼nchner Philharmoniker nun mit Shani als Dirigent ein Konzert in Berlin. Beim Musikfest Berlin wurde ein kurzfristiges Gastspiel anberaumt. Dieses soll um 19 Uhr im Konzerthaus Berlin stattfinden.



Shani wurde 1989 in Tel Aviv geboren. Seit 2018 ist er Chefdirigent des Rotterdam Philharmonic Orchestra. Ab der Saison 2020/21 Ã¼bernahm er die Position des Musikdirektors des Israel Philharmonic Orchestra. Im Februar 2023 ernannten die MÃ¼nchner Philharmoniker Shani zum Chefdirigenten â€“ er wird den Posten im September 2026 antreten.