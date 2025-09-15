Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat die neue Kandidatin der SPD fÃ¼r die Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht, Sigrid Emmenegger, gelobt.
"Die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin, Frau Emmenegger, ist ein hervorragender Vorschlag", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin vor der Fraktionssitzung. Man habe sich mit Kollegen aus der Fraktion einen "persÃ¶nlichen Eindruck gemacht", fÃ¼gte Spahn hinzu. Zudem habe man bereits in weiteren Fraktionsgremien fÃ¼r die Kandidatin geworben und dabei "viel UnterstÃ¼tzung erfahren". Er gehe davon aus, dass die Richterwahlen in der kommenden Woche dieses Mal ohne Probleme vonstattengehen werden, so Spahn.
Am ersten Versuch, drei Richterstellen in Karlsruhe nachzubesetzen, war die Koalition kurz vor der Sommerpause gescheitert, weil die Union der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf kurzfristig die Zustimmung versagte. Die Sozialdemokraten warfen daraufhin dem Koalitionspartner vor, Zusagen nicht eingehalten zu haben und sich von einer orchestrierten Kampagne beeinflussen zu lassen.
FÃ¼r die Wahl von Verfassungsrichtern ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Das bedeutet, dass die Koalition auf die Stimmen von GrÃ¼nen und Linken angewiesen ist, um nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu mÃ¼ssen. Erstere beklagen immer wieder eine mangelnde Einbindung in das Verfahren um die Richterstellen.
Brennpunkte
Richterwahl: Spahn nennt SPD-Kandidatin "hervorragender Vorschlag"
- dts - 15. September 2025, 17:12 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat die neue Kandidatin der SPD fÃ¼r die Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht, Sigrid Emmenegger, gelobt.
Weitere Meldungen
Israel hat mit seinem Angriff auf Hamas-FÃ¼hrungsmitglieder in Doha nach Ansicht Katars die Verhandlungen Ã¼ber eine Gaza-Waffenruhe torpedieren wollen. "Verhandlungen sind fÃ¼rMehr
Bei einer Reizgasattacke in einer Grundschule in Hessen sind 20 SchÃ¼ler verletzt worden. Die betroffenen Kinder klagten Ã¼ber Atemwegsreizungen, wie die Polizei Offenbach amMehr
FÃ¼nf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dassMehr
GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hatMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderbank KfW beschÃ¤ftigt sich offenbar mit einer mÃ¶glichen Ãœbernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das berichtet dasMehr