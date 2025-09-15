Katar: Israel wollte mit Angriff in Doha Gaza-Verhandlungen torpedieren

Journalisten verfolgen die Rede von Katars Regierungschef

Israel hat mit seinem Angriff auf Hamas-FÃ¼hrungsmitglieder in Doha nach Ansicht Katars die Verhandlungen Ã¼ber eine Gaza-Waffenruhe torpedieren wollen. "Verhandlungen sind fÃ¼r sie nur ein Teil des Krieges", sagte Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Montag zum Auftakt eines Gipfeltreffens arabischer und muslimischer Staaten in Doha. Bei diesem sollte eine gemeinsame Antwort auf den israelischen Angriff Anfang vergangener Woche gesucht werden.



"Wer intensiv und systematisch daran arbeitet, die Partei zu tÃ¶ten, mit der er gerade verhandelt, will die Verhandlungen aushebeln", sagte al-Thani in Doha. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu "trÃ¤umt davon, die arabische Region in eine israelische EinflusssphÃ¤re zu verwandeln, und das ist eine gefÃ¤hrliche Illusion".



Das Gipfeltreffen war nach dem israelischen Angriff auf FÃ¼hrungsmitglieder der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas in Doha einberufen worden. In einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Entwurf fÃ¼r eine AbschlusserklÃ¤rung hieÃŸ es, Israels "brutale" Aggression bedrohe alles, "was auf dem Weg zur Herstellung normaler Beziehungen mit Israel erreicht wurde, einschlieÃŸlich bestehender und kÃ¼nftiger Abkommen".



Dem Entwurf zufolge wollten die fast 60 in Doha vertretenen LÃ¤nder in der AbschlusserklÃ¤rung zudem "das Konzept der kollektiven Sicherheit sowie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zur BewÃ¤ltigung gemeinsamer Herausforderungen und Bedrohungen" betonen. An dem Gipfeltreffen nahmen unter anderem der saudiarabische Kronprinz und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman, der iranische PrÃ¤sident Massud Peseschkian, der tÃ¼rkische PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan und PalÃ¤stinenserprÃ¤sident Mahmud Abbas teil.Â



Auch Jordaniens KÃ¶nig Abdullah II. und der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif reisten an. WÃ¤hrend die Staats- und Regierungschefs in Doha berieten, weilte US-AuÃŸenminister Marco Rubio in Jerusalem. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu sicherte er Israel die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" Washingtons zu. Seit dem GroÃŸangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 geht Israel im Gazastreifen massiv gegen die Islamisten vor. Der US-AuÃŸenminister wollte am Dienstag nach Angaben eines US-Beamten nach Doha reisen.