Brennpunkte

20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt

  • AFP - 15. September 2025, 16:51 Uhr
Bild vergrößern: 20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt
Polizeifahrzeug
Bild: AFP

Bei einer Reizgasattacke in einer Grundschule in Hessen sind 20 SchÃ¼ler verletzt worden. Die betroffenen Kinder klagten Ã¼ber Atemwegsreizungen, wie die Polizei Offenbach mitteilte.

Bei einer Reizgasattacke in einer Grundschule in Hessen sind 20 SchÃ¼ler verletzt worden. Die betroffenen Kinder klagten Ã¼ber Atemwegsreizungen, wie die Polizei Offenbach am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Montagmittag an einer Grundschule in Hanau. Sechs MÃ¤dchen und 14 Jungen wurden leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen fÃ¼r eine weitere AbklÃ¤rung in ein Krankenhaus.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Als VerdÃ¤chtiger gilt ein Unbekannter mit "jugendlicher Erscheinung", der das Reizgas gegen Ende der zweiten groÃŸen Pause im Treppenhaus versprÃ¼ht haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Richterwahl: Spahn nennt SPD-Kandidatin
    Richterwahl: Spahn nennt SPD-Kandidatin "hervorragender Vorschlag"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat die neue Kandidatin der SPD fÃ¼r die Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht, Sigrid Emmenegger,

    Mehr
    Katar: Israel wollte mit Angriff in Doha Gaza-Verhandlungen torpedieren
    Katar: Israel wollte mit Angriff in Doha Gaza-Verhandlungen torpedieren

    Israel hat mit seinem Angriff auf Hamas-FÃ¼hrungsmitglieder in Doha nach Ansicht Katars die Verhandlungen Ã¼ber eine Gaza-Waffenruhe torpedieren wollen. "Verhandlungen sind fÃ¼r

    Mehr
    Attentat auf Trump-Vertrauten Kirk: Verdacht gegen Tyler R. laut FBI erhÃ¤rtet
    Attentat auf Trump-Vertrauten Kirk: Verdacht gegen Tyler R. laut FBI erhÃ¤rtet

    FÃ¼nf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen

    Mehr
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Steinmeier empfÃ¤ngt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani
    Steinmeier empfÃ¤ngt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani
    Finanzgericht: Verlust durch Schockanruf ist keine auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung
    Finanzgericht: Verlust durch Schockanruf ist keine auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen
    Erster Prozess gegen britischen Ex-Soldaten wegen
    Erster Prozess gegen britischen Ex-Soldaten wegen "Bloody Sunday" von 1972
    Pferd im Kofferraum: Polizei stoppt bei Aachen mit Pony beladenes Auto
    Pferd im Kofferraum: Polizei stoppt bei Aachen mit Pony beladenes Auto
    Ãœberlast-Angriff auf IT.NRW wÃ¤hrend Kommunalwahlen
    Ãœberlast-Angriff auf IT.NRW wÃ¤hrend Kommunalwahlen

    Top Meldungen

    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dass

    Mehr
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken

    GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hat

    Mehr
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderbank KfW beschÃ¤ftigt sich offenbar mit einer mÃ¶glichen Ãœbernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das berichtet das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts