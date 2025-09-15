Bei einer Reizgasattacke in einer Grundschule in Hessen sind 20 SchÃ¼ler verletzt worden. Die betroffenen Kinder klagten Ã¼ber Atemwegsreizungen, wie die Polizei Offenbach am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Montagmittag an einer Grundschule in Hanau. Sechs MÃ¤dchen und 14 Jungen wurden leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen fÃ¼r eine weitere AbklÃ¤rung in ein Krankenhaus.
Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Als VerdÃ¤chtiger gilt ein Unbekannter mit "jugendlicher Erscheinung", der das Reizgas gegen Ende der zweiten groÃŸen Pause im Treppenhaus versprÃ¼ht haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung.
Brennpunkte
20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt
- AFP - 15. September 2025, 16:51 Uhr
