20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt

Bei einer Reizgasattacke in einer Grundschule in Hessen sind 20 SchÃ¼ler verletzt worden. Die betroffenen Kinder klagten Ã¼ber Atemwegsreizungen, wie die Polizei Offenbach am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Montagmittag an einer Grundschule in Hanau. Sechs MÃ¤dchen und 14 Jungen wurden leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen fÃ¼r eine weitere AbklÃ¤rung in ein Krankenhaus.



Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Als VerdÃ¤chtiger gilt ein Unbekannter mit "jugendlicher Erscheinung", der das Reizgas gegen Ende der zweiten groÃŸen Pause im Treppenhaus versprÃ¼ht haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung.