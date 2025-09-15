Attentat auf Trump-Vertrauten Kirk: Verdacht gegen Tyler R. laut FBI erhÃ¤rtet

Brennpunkte

  • AFP - 15. September 2025, 16:27 Uhr
Eine Frau gedenkt Kirk in Phoenix
FÃ¼nf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen 22-JÃ¤hrigen erhÃ¤rtet.

FÃ¼nf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen 22-JÃ¤hrigen erhÃ¤rtet. Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, teilte am Montag im Sender Fox News mit, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen Ã¼berein.Â 

Zudem sei im Elternhaus des VerdÃ¤chtigen ein schriftlicher Hinweis auf die Tat gefunden worden. Der festgenommene Tyler R. habe darin festgehalten, er habe die Gelegenheit, Kirk zu tÃ¶ten, und werde sie nutzen, sagte Patel. Das Dokument sei zwar zerstÃ¶rt worden, das FBI habe aber "forensische Hinweise auf die Notiz gefunden".

Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem UniversitÃ¤tscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-JÃ¤hrige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und Helfer von PrÃ¤sident Trump.Â 

Einen Tag nach der Tat verhafteten Ermittler den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen. Der 22-JÃ¤hrige soll linksgerichtete Einstellungen vertreten und sich zuletzt radikalisiert haben.Â Â 

