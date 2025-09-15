Finanzgericht: Verlust durch Schockanruf ist keine auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung

500-Euro-Scheine

Opfer von Schockanrufen kÃ¶nnen ihren Schaden einem Urteil zufolge nicht steuermindernd geltend machen. Der VermÃ¶gensverlust ist demnach nicht als auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung abzugsfÃ¤hig. RechtskrÃ¤ftig ist die Entscheidung aber noch nicht.

Opfer von TelefonbetrÃ¼gern kÃ¶nnen ihren Schaden einem Urteil zufolge nicht steuermindernd geltend machen. Der VermÃ¶gensverlust sei nicht als auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung abzugsfÃ¤hig, entschied das Finanzgericht MÃ¼nster nach eigenen Angaben vom Montag. Es urteilte im Fall einer Seniorin, die unbekannten BetrÃ¼gern nach einem Schockanruf 50.000 Euro Ã¼bergeben hatte. Diese lieÃŸen die zur Tatzeit 77-JÃ¤hrige glauben, ihre Tochter habe einen tÃ¶dlichen Autounfall verursacht.



Die Frau, die nach Gerichtsangaben neben Rentenzahlungen EinkÃ¼nfte aus der Vermietung von sechs Immobilien bezieht, machte das als vermeintliche Kaution Ã¼bergebene Bargeld bei ihrer EinkommensteuererklÃ¤rung gegenÃ¼ber dem Finanzamt als auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung geltend. Das Finanzamt lehnte ab, daraufhin klagte die Frau. Auch vor Gericht scheiterte sie nun aber. (Az. 1 K 360/25 E)



Laut Urteil handelt es sich schon deshalb nicht um eine auÃŸergewÃ¶hnliche Belastung, weil sich mit dem Trickbetrug nur "ein allgemeines Lebensrisiko" verwirklicht habe. Dieses kÃ¶nne "potenziell jeden treffen", auch wenn andere Opfer derartige Anrufe "schnell durchschauten". Auch andere Argumente griffen nicht, wie das Gericht feststellte. So sei die Frau wegen ihrer Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse auf die Summe "nicht lebensnotwendig angewiesen".



Entscheidend war zudem, dass es keine objektive Zwangslage gab, die der Frau die Zahlung als alternativlos erscheinen lassen musste. Laut Gericht war es ihr "zumutbar", nach dem Anruf eines angeblichen Rechtsanwalts zunÃ¤chst mit ihrer Tochter oder der Polizei zu sprechen. Selbst wenn ohne Zahlung eine Verhaftung der Tochter gedroht hÃ¤tte, hÃ¤tte angesichts des rechtsstaatlichen VerhÃ¤ltnisse in Deutschland dadurch keine Gefahr fÃ¼r Leib und Leben gedroht.



Die strafrechtliche Bewertung der VorgÃ¤nge als Betrug spielen laut Gericht fÃ¼r die steuerrechtliche EinschÃ¤tzung keine Rolle. Die Frau hatte seinerzeit Strafanzeige erstattet. Das Verfahren wurde demnach aber eingestellt, weil die TÃ¤ter nicht ermittelt werden konnten. Die Entscheidung des Finanzgerichts ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig, eine Revision beim Bundesfinanzhof ist mÃ¶glich.