WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten

Fischerboote im Irak

Nach jahrelangen Verhandlungen ist am Montag das erste Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) im Kampf gegen Ãœberfischung in Kraft getreten. Die Vereinbarung verbietet den 166 WTO-MitgliedslÃ¤ndern, illegale Fischerei zu subventionieren.

Nach jahrelangen Verhandlungen ist am Montag das erste Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) im Kampf gegen Ãœberfischung in Kraft getreten. Die Vereinbarung verbietet den 166 WTO-MitgliedslÃ¤ndern, illegale Fischerei zu subventionieren. Auch fÃ¼r den Fang bereits Ã¼berfischter BestÃ¤nde soll es keine staatlichen Hilfen mehr geben. Ãœber ein breiteres Abkommen wird noch verhandelt.



"Regierungen geben jedes Jahr schÃ¤tzungsweise 22 Milliarden Dollar (18,7 Milliarden Euro) fÃ¼r schÃ¤dliche Subventionen aus, die zur Ãœberfischung beitragen", sagte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala zum Inkrafttreten am Montag. "Es ist das erste Nachhaltigkeitsabkommen der WTO", erklÃ¤rte sie weiter. "Es ist ein groÃŸer Tag."



Das Subventionsverbot gilt fÃ¼r alle Schiffe und Unternehmen, die illegale, ungemeldete oder unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) betreiben. Darunter fallen etwa verbotene Fangmethoden, bei denen andere Fische als Beifang ins Netz geraten. Die IUU-Fischerei macht nach Angaben der WTO rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Fischfangs im Jahr aus.



FÃ¼r EntwicklungslÃ¤nder und ihre Fischereigebiete treten die Regeln erst zwei Jahre spÃ¤ter in Kraft. Die WTO hat zudem einen Fonds zur UnterstÃ¼tzung der Fischerei in Ã¤rmeren LÃ¤ndern eingerichtet, in den reicherer Mitgliedstaaten bislang rund 18 Millionen Dollar (15,3 Millionen Euro) eingezahlt haben. Der grÃ¶ÃŸte Anteil des Geldes kommt nach Angaben aus BrÃ¼ssel aus der EU.



Die WTO-Staaten hatten mehr als 20 Jahre lang Ã¼ber das Abkommen verhandelt und es 2022 einstimmig verabschiedet. Zwei Drittel der MitgliedslÃ¤nder haben das Abkommen inzwischen ratifiziert.



Das Fischereiabkommen kÃ¶nnte allerdings bereits nach kurzer Zeit wieder scheitern. Die WTO hat als Ziel ausgegeben, in den kommenden vier Jahren eine breitere Vereinbarung gegen Ãœberfischung zu treffen. Scheitern diese Verhandlungen, lÃ¤uft das neue Abkommen automatisch aus.