SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen

WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD widerspricht zum Teil den Schlussfolgerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem Monitoring-Bericht zur Energiewende.



So sieht der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Armand Zorn, keinen Anlass, den Ausbau der erneuerbaren Energien abzubremsen. Der Monitoring-Bericht bestÃ¤tige, dass in den kommenden Jahrzehnten eine deutlich erhÃ¶hte Stromnachfrage bestehen werde, sagte Zorn dem Nachrichtenportal T-Online. Dass die genaue Stromnachfrage schwer zu prognostizieren sei, sei bereits davor bekannt gewesen. "Die Stromproduktion muss daher ungebremst weiter ausgebaut werden, insbesondere bei erneuerbaren Energien."



Wirtschaftsministerin Reiche hatte zuvor in Berlin gesagt: "Wir bauen so viel zu, wie wir tatsÃ¤chlich brauchen und es Ã¶konomisch effizient ist". So wÃ¼rden "teure ÃœberkapazitÃ¤ten" vermieden. Zorn bekrÃ¤ftigte jedoch wie Reiche auch, dass der Bericht zeige, dass es noch Optimierungspotenziale gebe. "Wir mÃ¼ssen selbstverstÃ¤ndlich darauf achten, dass wir so kosten- und fÃ¶rdereffizient wie mÃ¶glich vorgehen, ohne bei unseren Ambitionen Abstriche zu machen." In Anbetracht der Prognoseunsicherheit dÃ¼rfe das Stromsystem aber "nicht zu knapp" dimensioniert werden. "Es darf nicht sein, dass in zehn Jahren zu geringe StromverfÃ¼gbarkeit unser Wachstum hemmt."



Der fÃ¼r Energiepolitik zustÃ¤ndige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Sepp MÃ¼ller, stÃ¼tzte die ReformvorschlÃ¤ge von Wirtschaftsministerin Reiche. "Die Koalition treibt die Energiewende mit dem Monitoring voran: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz bringen wir in Einklang", sagte MÃ¼ller dem Nachrichtenportal T-Online. "Ziel ist es, zusÃ¤tzliche Kraftwerke zu bauen und die Energie bezahlbar zu machen, wÃ¤hrend das Klimaschutzziel weiterhin PrioritÃ¤t hat."



Der GrÃ¼nen-Co-Vorsitzende Felix Banaszak hat die Wirtschaftsministerin nach dem Monitoring-Bericht vor einem AbwÃ¼rgen der Energiewende gewarnt: "Das Gutachten bestÃ¤tigt den Kurs, der Ausbau der Erneuerbaren, an Land und auf See, ist auf Spur. Und diese Bundesregierung ist drauf und dran, diesen Kurs zu verlassen", sagte Banaszak der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ). "Die Schlussfolgerungen der Ministerin haben nur wenig mit den tatsÃ¤chlichen Ergebnissen zu tun. Wer weiter auf Bremse statt auf Ausbau setzt, gefÃ¤hrdet die Zukunft unserer Erde, unserer Kinder und unserer Wirtschaft."



Laut dem am Montag vorgestellten Monitoring-Bericht zur Energiewende kÃ¶nnte der Strombedarf in den kommenden Jahren zwar geringer ausfallen als bislang berechnet. Allerdings betonten auch die Autoren die Notwendigkeit, die erneuerbaren Energien und die Netze schneller auszubauen. Wirtschaftsministerin Reiche kÃ¼ndigte indes an, den Ausbau insbesondere bei Offshore-Wind, bei Solarenergie und den Netzen zu "optimieren" und will bei der FÃ¶rderung und den Investitionen massiv sparen.



"Am meisten hadert die Wirtschaftsministerin selbst mit dem Gutachten - das zeige ihr Hin und Her der letzten Wochen", so Banaszak gegenÃ¼ber der "NOZ". Denn das Gutachten bestÃ¤tige die sichtbaren Erfolge der Energiewende und "die Gutachter lassen keinen Zweifel: Jetzt braucht es massive Investitionen in Klima-, Umwelt- und Naturschutz und in die Energiewende. Genau das Gegenteil von dem, was uns Friedrich Merz und Katherina Reiche seit Wochen erzÃ¤hlen". Statt die Fakten anzuerkennen "versucht Frau Reiche das Gutachten kleinzureden".



Weiter sagte der GrÃ¼nen-Chef: "Katherina Reiche lebt in einer politischen Parallelwelt und konstruiert allen Ernstes einen Bedarf fÃ¼r Gasprojekte. Ganz nach der Methode Trump werden Fakten, die ihrem Weltbild nicht entsprechen, ignoriert, der Rest in wolkigen Worten drumherum gedichtet." Der Grund dafÃ¼r liege nahe: "Sie macht Politik fÃ¼r die wenigen fossilen Konzerne, die am Vergangenen festhalten wollen, um noch ein paar Milliarden zu verdienen."



Banaszak ergÃ¤nzte: "Wir mÃ¶chten, dass Strom dauerhaft gÃ¼nstig fÃ¼r alle wird, statt dass einige wenige daran mit schmutzigem Erdgas verdienen. Das heiÃŸt: Erneuerbare ausbauen, die Stromsteuer runter fÃ¼r alle und die Lasten der Klimafolgen gerecht verteilen. Wer von der ZerstÃ¶rung des Klimas profitiert und bislang kaum an den Kosten beteiligt war, muss endlich in die Verantwortung gezogen werden."

