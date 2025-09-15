Erster Prozess gegen britischen Ex-Soldaten wegen "Bloody Sunday" von 1972

AngehÃ¶rige der Opfer des "Bloody Sunday" vor dem Gericht

Der 'Bloody Sunday' in Nordirland vor mehr als 50 Jahren war eines der schlimmsten Kapitel im Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in der britischen Provinz - nun hat der erste Prozess gegen einen mutmaÃŸlich beteiligten Soldaten begonnen.

Der "Bloody Sunday" in Nordirland vor mehr als 50 Jahren war eines der schlimmsten Kapitel im jahrzehntelangen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in der britischen Provinz - nun hat der erste Prozess gegen einen mutmaÃŸlich beteiligten ehemaligen Soldaten begonnen. Der nur als "Soldat F" bezeichnete Angeklagte muss sich seit Montag vor Gericht in Belfast wegen zweifachen Mordes und fÃ¼nffachen Mordversuches verantworten.



Am 30. Januar 1972 hatten Soldaten eines britischen FallschirmjÃ¤gerbataillons auf Teilnehmer eines katholischen BÃ¼rgerrechtsmarschs in der Stadt Derry geschossen. 13 Menschen wurden getÃ¶tet, ein weiteres Opfer starb Monate spÃ¤ter. Es dauerte fast 40 Jahre, bis die britische Regierung im Jahr 2010 eingestand, dass die Soldaten das Feuer auf die Menge erÃ¶ffnet hatten und nicht umgekehrt - und dass die Demonstranten unbewaffnet waren.Â



Der nun angeklagte frÃ¼here Soldat hat sich fÃ¼r unschuldig erklÃ¤rt. Einem von ihm gestellten Antrag auf AnonymitÃ¤t wurde vom Richter stattgegeben, er wurde am Montag im Gerichtssaal durch einen Vorhang verborgen. Vor dem GebÃ¤ude demonstrierten derweil AngehÃ¶rige der Opfer des 30. Januar 1972, viele hielten Fotos der GetÃ¶teten in die HÃ¶he.



Der "Bloody Sunday" hatte viele junge Katholiken in die Arme der paramilitÃ¤rischen Irisch-Republikanischen Armee (IRA) getrieben, die mit Waffengewalt fÃ¼r eine Vereinigung Nordirlands mit Irland kÃ¤mpfte. In dem drei Jahrzehnte andauernden Konflikt wurden mehr als 3500 Menschen getÃ¶tet. Er endete erst mit dem Karfreitagsabkommen von 1998.