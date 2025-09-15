Verteidigung plÃ¤diert in Fall von Linksextremistin Hanna S. auf Freispruch

Justitia

Im Prozess gegen die mutmaÃŸliche Linksextremistin Hanna S. hat die Verteidigung auf Freispruch plÃ¤diert. AuÃŸerdem verlangte die Verteidigung am Montag vor dem Oberlandesgericht MÃ¼nchen eine EntschÃ¤digung fÃ¼r die Untersuchungshaft sowie die Aufhebung des Haftbefehls, wie das Gericht mitteilte. Das Urteil in dem Fall soll am 26. September verkÃ¼ndet werden.



Die Bundesanwaltschaft hatte fÃ¼r S. eine Haftstrafe von neun Jahren wegen versuchten Mordes, gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gefordert. Die BehÃ¶rde wirft S. vor, an Angriffen auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten im Februar 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest beteiligt gewesen zu sein. Laut Anklage soll sie sich vor dem Angriff einer Gruppe angeschlossen haben, deren AngehÃ¶rige eine "militante linksextremistische Ideologie" teilten sowie den Rechtsstaat und das staatliche Gewaltmonopol ablehnten.