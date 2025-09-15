Rubio sichert Israel die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" der USA zu

Marco Rubio und Benjamin Netanjahu in Jerusalem

Ungeachtet internationaler Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen hat US-AuÃŸenminister Marco Rubio dem Land die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" Washingtons zugesichert. "Die BevÃ¶lkerung des Gazastreifens verdient eine bessere Zukunft, aber diese bessere Zukunft kann nicht beginnen, bis die Hamas eliminiert ist", sagte Rubio am Montag in Jerusalem. In Doha wollten Vertreter arabischer und muslimischer Staaten unterdessen Ã¼ber eine gemeinsame Antwort auf den beispiellosen israelischen Angriff auf FÃ¼hrungsmitglieder der radikalislamischen Hamas in Katar beraten.



"Sie kÃ¶nnen auf unsere unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung und unser Engagement bauen, damit dies gelingt", sagte der US-AuÃŸenminister nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit Blick auf das von diesem ausgegebene Ziel einer Vernichtung der Hamas.



Rubio war am Sonntag in Israel eingetroffen und hatte gemeinsam mit Netanjahu an der Klagemauer in Jerusalem gebetet. Bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef am Montag kritisierte er PlÃ¤ne westlicher Staaten wie Frankreich, in der kommenden Woche einen palÃ¤stinensischen Staat anzuerkennen. Dies "ermutige" nur die Hamas, sagte Rubio. Die AnerkennungsplÃ¤ne seien "weitgehend symbolisch, ihre einzige Wirkung ist, dass sie die Hamas noch stÃ¤rker machen".



Netanjahu begrÃ¼ÃŸte Rubios Besuch als "klare Botschaft, dass Amerika an der Seite Israels steht". US-PrÃ¤sident Donald Trump bezeichnete er als "den grÃ¶ÃŸten Freund, den Israel jemals im WeiÃŸen Haus hatte".Â



Trump hatte sich allerdings zuletzt verÃ¤rgert Ã¼ber den israelischen Luftangriff auf ein GebÃ¤ude in Katars Hauptstadt Doha gezeigt, der nach israelischen Angaben FÃ¼hrungsmitgliedern der radikalislamischen Hamas galt. Der Angriff Anfang vergangener Woche war laut Washington nicht mit den USA abgesprochen und hatte international Kritik ausgelÃ¶st. Katar, eines der VermittlerlÃ¤nder im Gaza-Konflikt, verurteilte die Verletzung seiner territorialen IntegritÃ¤t.



Netanjahu verteidigte den Angriff im Beisein von Rubio erneut: "Wir Ã¼bernehmen die volle Verantwortung dafÃ¼r, weil wir der Meinung sind, dass Terroristen kein Unterschlupf gewÃ¤hrt werden sollte und dass den Menschen, die das schlimmste Massaker am jÃ¼dischen Volk seit dem Holocaust geplant haben, keine ImmunitÃ¤t gewÃ¤hrt werden darf", sagte er mit Blick auf den Hamas-GroÃŸangriff auf Israel am 7. Oktober 2023, der den Gaza-Krieg ausgelÃ¶st hatte. Sein Land agiere so, wie es die USA nach den AnschlÃ¤gen vom 11. September 2001 getan hÃ¤tten, fÃ¼gte Netanjahu hinzu.



Rubio wollte sich nicht erneut inhaltlich zu dem Angriff in Doha Ã¤uÃŸern. "Wir konzentrieren uns darauf, was jetzt passiert, was als NÃ¤chstes passiert und welche Rolle Katar mÃ¶glicherweise bei der Erreichung eines Ergebnisses zur Beendigung des Gaza-Krieges spielen kann", sagte er. "Wir werden Katar weiterhin ermutigen, in dieser Hinsicht eine konstruktive Rolle zu spielen."



Aus Protest gegen den Angriff wollten sich am Montag die Staats- und Regierungschefs arabischer und muslimischer Staaten in Doha treffen. Der iranische PrÃ¤sident Massud Peseschkian rief im Vorfeld muslimische LÃ¤nder dazu auf, ihre Beziehungen zu Israel abzubrechen. Nach Angaben des AuÃŸenministeriums in Doha sollte bei dem Treffen Ã¼ber einen "Resolutionsentwurf Ã¼ber den israelischen Angriff auf den Staat Katar" beraten werden.Â



Katars Regierungschef rief im Vorfeld die internationale Gemeinschaft zu einem schÃ¤rferen Vorgehen gegen Israel auf.Â "Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft aufhÃ¶rt, mit zweierlei MaÃŸ zu messen, und Israel fÃ¼r alle begangenen Verbrechen bestraft", sagte Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. "Was Israel dazu ermutigt, weiterzumachen, ist das Schweigen, die UnfÃ¤higkeit der internationalen Gemeinschaft, es zur Rechenschaft zu ziehen."Â



Auch der UN-Menschenrechtsrat will in einer Dringlichkeitssitzung Ã¼ber den israelischen Angriff beraten. Der Rat werde am Dienstag in Genf zusammenkommen, um Ã¼ber "die jÃ¼ngste militÃ¤rische Aggression des Staates Israel gegen den Staat Katar vom 9. September" zu beraten, erklÃ¤rte das UN-Gremium. Die Dringlichkeitssitzung sei auf Antrag Pakistans und Kuwaits einberufen worden. Israel reagierte empÃ¶rt: Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung sei "absurd", erklÃ¤rte die israelische Vertretung bei dem UN-Gremium in Genf.