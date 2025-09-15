Politik

Miersch nach NRW-Kommunalwahl: "Lehnen uns nicht zurÃ¼ck"

  • AFP - 15. September 2025, 15:00 Uhr
Bild vergrößern: Miersch nach NRW-Kommunalwahl: Lehnen uns nicht zurÃ¼ck
Matthias Miersch
Bild: AFP

SPD-Bundestagsfraktionschef Miersch hat die Verluste fÃ¼r seine Partei bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen als Auftrag an die schwarz-rote Bundesregierung gewertet. Die Koalition mÃ¼sse klarmachen, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nehme, sagte er.

SPD-Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch hat die Verluste fÃ¼r seine Partei bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen als Auftrag an die schwarz-rote Bundesregierung gewertet. Die Koalition mÃ¼sse klarmachen, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nehme, sagte Miersch am Montag in Berlin. Unter anderem mit dem fÃ¼r diese Woche geplanten Bundestagsbeschluss zu Milliardenspritzen fÃ¼r die LÃ¤nder und Kommunen wolle die Regierung zeigen: "Es geht voran", sagte Miersch weiter.

Die SPD hatte am Sonntag bei der Kommunalwahl im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland im Vergleich zu 2020 rund 2,2 Prozentpunkte verloren und kam auf nur noch 22,1 Prozent. Die im Bund mitregierende CDU verlor rund einen Punkt, blieb aber auf Platz eins mit 33,3 Prozent. Hohe Gewinne fuhr die AfD ein und kam auf 14,5 Prozent - ein Plus von 5,1 Punkten.

FÃ¼r ihn bedeute das Ergebnis "Licht und Schatten", kommentierte Miersch den Wahlausgang. Er verwies auch auf den Bundestrend, in dem die SPD seit Monaten schwÃ¤chelt. "Das Ergebnis kann uns trotzdem nicht zufriedenstellen", sagte er. "Wir lehnen uns nicht zurÃ¼ck." Miersch betonte, dass die Koalition in dieser Woche im Bundestag mit dem Haushalt fÃ¼r das laufende Jahr massive Investitionen ermÃ¶glichen wolle, unter anderem in den Wohnungsbau.

