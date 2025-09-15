Adlige und Vergewaltiger in England wegen Todes ihrer neugeborenen Tochter vor Gericht

Angeklagte Marten und Gordon were convicted

Eine Frau aus dem britischen Adel und ihr Partner, ein verurteilter Vergewaltiger, stehen in GroÃŸbritannien wegen des Todes ihrer neugeborenen Tochter wÃ¤hrend einer mehrwÃ¶chtigen Flucht vor den BehÃ¶rden vor Gericht. Ihnen wird unter anderem Totschlag vorgeworfen.

Nach dem Tod ihrer neugeborenen Tochter wÃ¤hrend ihrer mehrwÃ¶chigen Flucht vor den BehÃ¶rden sollen eine Frau aus dem britischen Adel und ihr Partner, ein verurteilter Vergewaltiger, vor einem Londoner Gericht ihr StrafmaÃŸ erfahren. Die Sitzung begann am Montag vor dem Londoner Strafgericht Old Bailey.



Die beiden Angeklagten in dem aufsehenerregenden Prozess, die 38 Jahre alte Constance Marten und der 51-jÃ¤hrige Mark Gordon, nahmen getrennt voneinander hinter einer Glaswand Platz. Richter Mark Lucraft rÃ¼gte Gordon wegen eines Versuchs, mit Marten zu sprechen. Dem Paar wird Totschlag sowie Rechtsbeugung, Verschweigen der Geburt eines Kindes und Grausamkeit gegen ein Kind zur Last gelegt.



Die BehÃ¶rden hatten vier Kinder des Paares in ihre Obhut genommen. Um ihre neugeborene Tochter Victoria nicht ebenfalls hergeben zu mÃ¼ssen, verheimlichten die Eltern deren Geburt. Marten brachte das Kind ohne jegliche medizinische Hilfe zur Welt. WÃ¤hrend ihrer siebenwÃ¶chigen Flucht vor den BehÃ¶rden im Januar und Februar 2023 lebten Marten und Gordon zunÃ¤chst in Hotels, dann aber trotz frostiger Temperaturen in einem Zelt.



SchlieÃŸlich nahm die Polizei das Paar in der sÃ¼denglischen KÃ¼stenstadt Brighton fest. Den stark verwesten Leichnam der kleinen Victoria fanden die Ermittler mehrere Tage spÃ¤ter in einer EinkaufstÃ¼te in einem GemÃ¼sebeet. Marten sagte aus, das Baby sei im Schlaf gestorben, als sie es im Zelt unter ihrer Jacke gewÃ¤rmt habe.Â Bei der Autopsie konnte die Todesursache nicht zweifelsfrei geklÃ¤rt werden.



Marten war als Aristokratin privilegiert und in Wohlstand aufgewachsen. Ihr Elternhaus war ein 25-Zimmer-Herrenhaus auf einem riesigen Anwesen in der Grafschaft Dorset im SÃ¼dwesten Englands. Ihre Familie unterhielt enge Beziehungen zum britischen KÃ¶nigshaus, Martens GroÃŸmutter war in Kindertagen mit der spÃ¤teren KÃ¶nigin Elizabeth II. befreundet, Martens Vater diente der Queen als Page.



Marten besuchte Privatschulen und studierte dann Arabisch und Philosophie. Nachdem sie eine Zeitlang bei dem arabischen Sender Al-Dschasira gearbeitet hatte, wandte sie sich der Schauspielerei zu.



Die Jugend von Martens ebenfalls in GroÃŸbritannien geborenem Partner Gordon war hingegen alles andere als privilegiert, sondern von Gewalt geprÃ¤gt. 1989 hielt der mit einem Messer und einer Heckenschere bewaffnete Gordon im US-Bundesstaat Florida mehr als vier Stunden lang eine Frau gegen ihren Willen fest und vergewaltigte sie. Wenige Wochen spÃ¤ter brach er in ein Anwesen ein und verÃ¼bte dort unter anderem eine vorsÃ¤tzliche KÃ¶rperverletzung. In der Folge wurde er zu 40 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt, kam aber nach 22 Jahren frei.



2017 wurde Gordon Ã¼berdies wegen Angriffs auf zwei Polizeibeamtinnen auf einer Geburtsstation in Wales verurteilt, wo Marten unter falscher IdentitÃ¤t ihr erstes Kind zur Welt brachte.



Bei dem Gerichtsverfahren in London handelt es sich um eine Wiederaufnahme. In einem vorherigen Prozess hatten sich die Geschworenen beim Anklagepunkt Totschlag nicht einigen kÃ¶nnen. In GroÃŸbritannien stÃ¶ÃŸt der Fall auf groÃŸes Interesse. Schon mehrere Podcasts haben sich mit ihm befasst.