Bundesregierung: Treffen zu Afghanistan-Abschiebungen keine Anerkennung der Taliban

Flagge der afghanischen Taliban-Regierung (vor Botschaft in Moskau)

Die laufenden GesprÃ¤che zwischen deutschen Ministeriumsvertretern und afghanischen Vertretern zur Abschiebung von afghanischen StaatsangehÃ¶rigen bedeuten fÃ¼r die Bundesregierung keine Anerkennung der Taliban-Regierung in Kabul. Es handele sich um 'technische Kontakte', betonte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer.

Die laufenden GesprÃ¤che zwischen deutschen und afghanischen Vertretern Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten fÃ¼r die Bundesregierung keine Anerkennung der Taliban-Regierung in Kabul. Es handele sich lediglich um "technische Kontakte", betonte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. Diese seien "in keinster Weise" damit gleichzusetzen, "die De-facto-Regierung in Afghanistan als politisch rechtmÃ¤ÃŸige Regierung anzuerkennen". Meyer betonte: "Das tun wir nicht." Kritik von SPD und GrÃ¼nen gab es dennoch.



Laut einem Sprecher des Innenministeriums hatte es Anfang September ein Treffen von Ministeriumsbeamten mit afghanischen Vertretern in der katarischen Hauptstadt Doha gegeben. "Wir bereiten weitere GesprÃ¤che auf Ebene technischer Kontakte vor", sagte der Sprecher weiter. Die Treffen dienten dem Ziel, afghanische StaatsangehÃ¶rige aus Deutschland "regulÃ¤r und regelmÃ¤ÃŸig" in ihre Heimat abzuschieben. Es gebe derzeit rund 11.000 ausreisepflichtige Afghaninnen und Afghanen.



Die SPD und die GrÃ¼nen kritisierten die PlÃ¤ne der Bundesregierung, mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu ermÃ¶glichen. SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf sagte bei RTL und ntv, der Plan der Bundesregierung zeige den Widerspruch, mehr Abschiebungen von StraftÃ¤tern zu ermÃ¶glichen, ohne mit Taliban direkt zu verhandeln.Â Â



Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) mache "sich im Namen der Bundesregierung zum Handlanger und Kompagnon der Taliban", sagte der innenpolitische Sprecher der GrÃ¼nen im Bundestag, Marcel Emmerich, dem "Tagesspiegel" vom Montag. Die Ã–ffentlichkeit habe ein Recht, zu erfahren, "was die Terroristen dafÃ¼r erhalten". Dobrindt mache sich von einer islamistischen Organisation abhÃ¤ngig und sorge fÃ¼r weniger Sicherheit im Land.



Die FlÃ¼chtlingsorganisation Pro Asyl nannte die GesprÃ¤che mit Afghanistan einen "Skandal". Dobrindt untergrabe "mit seiner Abschiebungsobsession die internationale Ã„chtung der Taliban, die aufgrund ihrer Menschenrechtsverbrechen und der Entrechtung von Frauen geboten ist".Â Die Lage in Afghanistan sei "insgesamt katastrophal".



Die Bundesregierung erkennt die radikalislamischen Taliban, die im August 2021 die Macht in Afghanistan Ã¼bernommen haben, nicht als legitime Regierung an. Die deutsche Botschaft in Kabul ist seitdem geschlossen. Die bis dahin umfangreiche deutsche Hilfe zur Entwicklung und Stabilisierung Afghanistans wurde ausgesetzt. Mit dem gemeinsamen Beschluss derÂ Nato-Partner, den MilitÃ¤reinsatz in Afghanistan zu beenden, hatte auch die Bundeswehr im Sommer 2021 ihre Soldatinnen und Soldaten aus dem Land abgezogen.



In den Kontakten der Bundesregierung und mit Vertretern der De-facto-RegierungsbehÃ¶rden in Afghanistan geht es nach Angaben des AuswÃ¤rtigen Amts vor allem um Themen wie Zugang fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe, Schutz der Menschenrechte, insbesondere von Frauen und MÃ¤dchen, sowie um TerrorbekÃ¤mpfung.