UngewÃ¶hnliche Post fÃ¼r Bundespolizei: Kinderballon fliegt von Oberhausen bis Hamburg

  • AFP - 15. September 2025, 14:41 Uhr
Kinder bei Rosenmontagsumzug
Eine von einem SiebenjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen per Luftballons auf den Weg gebrachte GruÃŸkarte hat es bis zur Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof geschafft. Ein Beamter fand die Ballons auÃŸen am Fenster seines DienstgebÃ¤udes.

Eine von einem SiebenjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen per Luftballons auf den Weg gebrachte GruÃŸkarte hat es bis zur Bundespolizei am gut 300 Kilometer entfernten Hamburger Hauptbahnhof geschafft. Ein Beamter habe die Ballons mit der angehÃ¤ngten Nachricht am Samstagabend auÃŸen an einem Fenster im dritten Stock des DienstgebÃ¤udes entdeckt, teilte die Bundespolizei in der Hansestadt am Montag mit.

Die bunt bemalte GruÃŸkarte stammte demnach von einem jungen Besucher eines Sommerfests der Karnevalsgesellschaft Venezia Oberhausen 2025, das nur wenige Stunden zuvor am Nachmittag desselben Tags veranstaltet worden war. Die Beamten rekonstruierten dies anhand eines aufgedruckten Vereinsstempels und eines spÃ¤teren Telefonats mit dem Vereinsvorsitzenden in Oberhausen am Montag.

Laut Bundespolizei lieÃŸ ein Junge namens Mattis die Karte steigen - und kann sich nun auf eine Antwort der OrdnungshÃ¼ter freuen. Diese werde aber "auf dem Postweg" verschickt, betonten die Beamten. Die Bundespolizei habe sich sehr gefreut und "wÃ¼nscht allen Kindern viel Freude bei den in wenigen Monaten bevorstehenden nÃ¤rrischen Veranstaltungen in der fÃ¼nften Jahreszeit".

