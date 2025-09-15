Bericht: Mehr als 1200 Ukrainer von russischen Streubomben getroffen

Soldat mit Streubombe

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind nach Angaben eines internationalen BÃ¼ndnisses Ã¼ber tausend ukrainische Zivilistinnen und Zivilisten von russischen Streubomben getroffen worden. Mehr als 1200 Menschen seien durch die umstrittene Waffe getÃ¶tet oder verletzt worden, erklÃ¤rte das BÃ¼ndnis Cluster Munition Coalition (CMC) am Montag in seinem Jahresbericht. Die Ukraine verzeichne weltweit die hÃ¶chste Opferzahl durch Streumunition, was "beunruhigende RÃ¼ckschlÃ¤ge" bei den weltweiten BemÃ¼hungen zur Abschaffung der tÃ¶dlichen Waffen darstelle.



Bei Streumunition handelt es sich um Bomben oder Raketen, die eine Vielzahl von SprengsÃ¤tzen freisetzen. Viele davon explodieren nicht gleich, sondern mitunter erst Jahre spÃ¤ter. Auf diese Weise vermint Streumunition groÃŸe FlÃ¤chen und stellt eine langfristige Gefahr fÃ¼r Zivilisten, RettungskrÃ¤fte und RÃ¤umpersonal dar.Â



Laut dem CMC-Bericht wurden 2024 weltweit 314 Opfer von Streumunition gemeldet, davon allein 193 in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn seien 1200 Menschen in dem Land durch Streumunition verletzt oder getÃ¶tet worden, ein GroÃŸteil davon im Jahr 2022.Â



Die gemeldeten Opferzahlen seien jedoch nur "die Spitze des Eisbergs", sagte CMC-Chef Loren Persi vor Journalisten in Genf. "Alles deutet darauf hin, dass es mindestens hunderte, wenn nicht tausende weitere Opfer" gegeben habe.Â



Laut dem CMC-Bericht wurden seit Kriegsbeginn "umfangreiche" Angriffe der russischen StreitkrÃ¤fte mit den weitgehend verbotenen Streubomben dokumentiert, allein im vergangenen Jahr seien 40 gezÃ¤hlt worden. Auch die ukrainischen StreitkrÃ¤fte haben nach Erkenntnissen der CMC bei verschiedenen Gelegenheiten Streubomben eingesetzt.Â



Weder Russland noch die Ukraine gehÃ¶ren zu den 110 Unterzeichnerstaaten der Konvention, mit welcher der Einsatz und der Transport, die Produktion und Lagerung von Streubomben verboten werden.Â