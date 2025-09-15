Sport

VfL Bochum entlÃ¤sst Trainer Hecking und Sportchef Dufner

  • dts - 15. September 2025, 14:28 Uhr
Bild vergrößern: VfL Bochum entlÃ¤sst Trainer Hecking und Sportchef Dufner
Spieler des VfL Bochum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der VfL Bochum hat Cheftrainer Dieter Hecking und Sport-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Dufner entlassen. Das teilte der Zweitligist am Montag mit.

Ab Dienstag soll der bisherige U19-Coach David Siebers die Leitung der Profis bis auf Weiteres Ã¼bernehmen. Der 38-JÃ¤hrige arbeitet seit elf Jahren in unterschiedlichen Nachwuchsteams des VfL.

Man reagiere mit den Entlassungen auf den "sportlich enttÃ¤uschenden Saisonstart" nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die "ausbleibende Entwicklung der Mannschaft" und habe sich nach "intensiven GesprÃ¤chen mit allen Beteiligten" zu diesem "schweren Schritt" entschieden, hieÃŸ es weiter.

Der VfL hat aus den ersten fÃ¼nf Ligaspielen nur einen Sieg geholt und steht mit drei Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Auch im DFB-Pokal konnten sich die Bochumer erst in der VerlÃ¤ngerung gegen den Viertligisten BFC Dynamo durchsetzen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei

    Riga (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft gegen die TÃ¼rkei in Riga mit 88:83 gewonnen. Die deutsche

    Mehr
    1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen
    1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen

    MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am dritten Spieltag der 1. FuÃŸball-Bundesliga hat Borussia MÃ¶nchengladbach zuhause gegen den SV Werder Bremen mit 0:4 verloren. Die

    Mehr
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des dritten Bundesliga-Spieltags hat der FC St. Pauli 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen. In einem spannenden Spiel am

    Mehr
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS
    Bekannt aus
    Bekannt aus "Der Tinder-Schwindler": Israelischer BetrÃ¼ger in Georgien festgenommen
    Verteidigung plÃ¤diert in Fall von Linksextremistin Hanna S. auf Freispruch
    Verteidigung plÃ¤diert in Fall von Linksextremistin Hanna S. auf Freispruch
    Rubio sichert Israel die
    Rubio sichert Israel die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" der USA zu
    Miersch nach NRW-Kommunalwahl:
    Miersch nach NRW-Kommunalwahl: "Lehnen uns nicht zurÃ¼ck"
    Adlige und Vergewaltiger in England wegen Todes ihrer neugeborenen Tochter vor Gericht
    Adlige und Vergewaltiger in England wegen Todes ihrer neugeborenen Tochter vor Gericht
    Bundesregierung: Treffen zu Afghanistan-Abschiebungen keine Anerkennung der Taliban
    Bundesregierung: Treffen zu Afghanistan-Abschiebungen keine Anerkennung der Taliban

    Top Meldungen

    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dass

    Mehr
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken

    GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hat

    Mehr
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderbank KfW beschÃ¤ftigt sich offenbar mit einer mÃ¶glichen Ãœbernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das berichtet das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts