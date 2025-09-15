Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der VfL Bochum hat Cheftrainer Dieter Hecking und Sport-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Dufner entlassen. Das teilte der Zweitligist am Montag mit.
Ab Dienstag soll der bisherige U19-Coach David Siebers die Leitung der Profis bis auf Weiteres Ã¼bernehmen. Der 38-JÃ¤hrige arbeitet seit elf Jahren in unterschiedlichen Nachwuchsteams des VfL.
Man reagiere mit den Entlassungen auf den "sportlich enttÃ¤uschenden Saisonstart" nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die "ausbleibende Entwicklung der Mannschaft" und habe sich nach "intensiven GesprÃ¤chen mit allen Beteiligten" zu diesem "schweren Schritt" entschieden, hieÃŸ es weiter.
Der VfL hat aus den ersten fÃ¼nf Ligaspielen nur einen Sieg geholt und steht mit drei Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Auch im DFB-Pokal konnten sich die Bochumer erst in der VerlÃ¤ngerung gegen den Viertligisten BFC Dynamo durchsetzen.
VfL Bochum entlÃ¤sst Trainer Hecking und Sportchef Dufner
- dts - 15. September 2025, 14:28 Uhr
