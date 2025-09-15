Berichte: Sinan Selen wird neuer VerfassungsschutzprÃ¤sident

Grundgesetz-Artikel auf einer Wand vor dem ReichstagsgebÃ¤ude

Seit Monaten ist der Posten vakant, nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen: Der bisherige Vize-Chef des Verfassungsschutzes, Sinan Selen, soll Medienberichten zufolge PrÃ¤sident des deutschen Inlandsgeheimdienstes werden. Nach Informationen von "Handelsblatt" und "Table Briefings" einigte sich die schwarz-rote Koalition auf den 53-jÃ¤hrigen Anti-Terror-Experten als Nachfolger fÃ¼r Thomas Haldenwang an der Spitze der KÃ¶lner BehÃ¶rde. Das Bundesinnenministerium wollte die Personalie am Montag nicht bestÃ¤tigen, aber auch nicht dementieren.



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wolle die Spitze des Bundesamts am Montag Ã¼ber die neue Besetzung informieren, das Bundeskabinett kÃ¶nnte dann am Mittwoch formal entscheiden, berichtete das "Handelsblatt".



Selen wurde 1972 in Istanbul geboren und blickt auf eine lange Karriere in verschiedenen SicherheitsbehÃ¶rden zurÃ¼ck. Er bekleidete Ã„mter unter anderem beim Bundeskriminalamt (BKA), der Bundespolizei und dem Bundesinnenministerium. Seit 2019 ist Selen Vize-Chef beim Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz.



Selen wÃ¤re Berichten zufolge der erste Chef des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV), der nicht in Deutschland geboren wurde. Er kam demnach mit vier Jahren als Sohn tÃ¼rkischer Einwanderer nach Deutschland und wuchs in KÃ¶ln auf.



Seit dem Abgang von BfV-Chef Thomas Haldenwang Ende vergangenen Jahres hatte Selen gemeinsam mit Vizechefin Silke Willems den Verfassungsschutz bereits kommissarisch geleitet. Zu Selens AmtsfÃ¼hrung sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI) am Montag: "Aus Sicht des BMI gab es daran nichts auszusetzen." Das Ministerium werde "zu gegebener Zeit" Ã¼ber die Neubesetzung der BehÃ¶rdenspitze informieren.



Lob bekam Selen am Montag aus mehreren Parteien. "Ich halte das fÃ¼r eine hervorragende Personalentscheidung, denn Sinan Selen bringt sowohl beste Expertise als auch nÃ¶tige umfangreiche Erfahrungen mit", sagte der CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter dem "Handelsblatt".



Der GrÃ¼nen-Politiker Konstantin von Notz sagte den RND-Zeitungen, Selen bringe fÃ¼r den neuen Posten "und die mit ihr verbundenen, groÃŸen Herausforderungen viel Erfahrung und Kompetenz mit". UnverstÃ¤ndlich sei, warum CDU, CSU und SPD nach dem Abgang von Thomas Haldenwang "120 Tage fÃ¼r diese Personalentscheidung gebraucht haben", kritisierte von Notz, der fÃ¼r die GrÃ¼nen im Parlamentarischen Kontrollgremium sitzt.



"Die umfassende Reform des Rechts der Nachrichtendienste steht weiterhin aus, sie muss nun endlich kommenâ€œ, forderte von Notz. "Hier sind vor allem Bundesinnenministerium und Kanzleramt in der Verantwortung."



Selen durchlief beim Bundeskriminalamt von 2000 an verschiedene Abteilungen, darunter den Staatsschutz. Nach den TerroranschlÃ¤gen vom 11. September 2001 gehÃ¶rte Selen im BKA einer Sonderkommission an, die zu den AttentÃ¤tern aus Hamburg ermittelte. Im Jahr 2006 leitete Selen nach dem Fund von zwei Kofferbomben in RegionalzÃ¼gen die Fahndung nach den TÃ¤tern.Â



Anfang 2009 wechselte Selen fÃ¼r zwei Jahre zur Bundespolizei, wo er unter anderem fÃ¼r die BekÃ¤mpfung grenzÃ¼berschreitender KriminalitÃ¤t verantwortlich war. Nach der FlÃ¼chtlingskrise 2015 wurde Selen zum TÃ¼rkeibeauftragten der Bundesregierung ernannt.Â



Im Sommer 2016 verabschiedete sich Selen vorÃ¼bergehend aus dem Staatsdienst und wechselte zum Tourismuskonzern TUI, um dort die Sicherheit der Mitarbeiter, Urlauber, Hotels, Flugzeuge und Schiffe zu verbessern.



Selen sprach zuletzt von "verschiedenen Bedrohungslagen", mit denen sich der Verfassungsschutz auseinanderzusetzen hat. Darunter sind Aktionen russischer Nachrichtendienste, die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die deutsche Gesellschaft und eine Radikalisierung im rechten Spektrum.



Als BfV-PrÃ¤sident wird sich Selen auch mit der AfD auseinandersetzen mÃ¼ssen. Derzeit lÃ¤uft ein Rechtsstreit Ã¼ber die Einstufung der Bundes-AfD als "gesichert rechtsextremistischen Bestrebung". Diese liegt derzeit auf Eis, weil die Partei juristisch dagegen vorgeht. Vom Ausgang des Verfahrens und den Inhalten des BfV-Gutachtens kÃ¶nnten auch die Aussichten eines mÃ¶glichen Verbotsverfahrens abhÃ¤ngen.



Ex-BfV-PrÃ¤sidentÂ Haldenwang hatte sein Amt ruhen lassen, um bei der Bundestagswahl im Februar fÃ¼r die CDU zu kandidieren. Den Einzug ins Parlament verpasste Haldenwang aber.