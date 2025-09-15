Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.785 Punkten berechnet, 0,4 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Continental, Rheinmetall und Airbus, am Ende SAP, Volkswagen und SAP.
"Insgesamt ist das Sentiment zum Wochenstart deutlich freundlicher fÃ¼r deutsche Aktien", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien zum Wochenstart insbesondere die RÃ¼stungswerte, die von einem anhaltenden Fortbestand des Kriegs in der Ukraine profitieren kÃ¶nnten.
Die Marktteilnehmer spekulierten zudem darauf, dass die FinanzmÃ¤rkte weiterhin mit LiquiditÃ¤t seitens der Notenbanken versorgt werden. "Neben den Zinssenkungsspekulationen in den USA werden nun auch die Annahmen baldiger Zinsanpassungen in China durch die PBoC lauter", so Lipkow.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1761 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8503 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,18 US-Dollar; das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax am Mittag weiter freundlich - Conti und Rheinmetall vorn
15. September 2025, 12:34 Uhr
.
