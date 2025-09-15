Bundesregierung sieht nach NRW-Wahl keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur

Logos der Koalitionsparteien

Die Bundesregierung sieht nach den Verlusten von CDU und SPD bei der NRW-Wahl keinen Anlass fÃ¼r eine Kurskorrektur. Das Wahlergebnis habe 'fÃ¼r den Alltag der Bundesregierung zunÃ¤chst keine grÃ¶ÃŸeren Auswirkungen', sagte Vizeregierungssprecher Meyer.

Die Bundesregierung sieht nach den Verlusten von CDU und SPD bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen keinen Anlass fÃ¼r eine Kurskorrektur. Das Wahlergebnis habe "fÃ¼r den Alltag der Bundesregierung zunÃ¤chst keine grÃ¶ÃŸeren Auswirkungen", sagte Vizeregierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. Meyer verwies generell auf ein "lÃ¤nger anhaltendes Misstrauen gegenÃ¼ber politischen Entscheidungen in den vergangenen Jahren". Die schwarz-rote Regierung habe sich deshalb zum Ziel gesetzt, wieder Vertrauen zu schaffen.



Der Vizeregierungssprecher wies auf Befragungen hin, wonach die wichtigsten Themen fÃ¼r die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in NRW die Wirtschaftspolitik und die Sorge um ArbeitsplÃ¤tze sowie die Migrationspolitik gewesen seien. Hier sehe sich die Bundesregierung in ihrem Kurs bestÃ¤tigt: Genau bei diesen beiden Themen habe die Bundesregierung "eine Wende eingeleitet", sagte Meyer.Â



In diesen Bereichen werde die Bundesregierung "mit vollem Fokus, mit voller Konzentration immer weiter arbeiten", sagte Meyer. "Wir wollen Verantwortung in diesen sehr, sehr schwierigen Zeiten Ã¼bernehmen."



Wie aus dem am frÃ¼hen Montagmorgen von der Landeswahlleiterin verÃ¶ffentlichten vorlÃ¤ufigen landesweiten Wahlergebnis hervorgeht, entfielen 33,3 Prozent der Stimmen auf die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st. Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fÃ¼nf Jahren bÃ¼ÃŸte die CDU laut den vorlÃ¤ufigen Ergebnissen 1,0 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl aufÂ 22,1 Prozent und verlor damit 2,2 Punkte.



Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 9,4 Punkte auf 14,5 Prozent verbessern. Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden GrÃ¼nen stÃ¼rzten um 6,5 Punkte auf 13,5 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,6 Prozent - ein Plus von 1,8 Punkten.