Analyse: Steigender Meeresspiegel wird bis 2050 1,5 Millionen Australier bedrohen

Der Klimawandel lÃ¤sst den Meeresspiegel steigen

Der Anstieg des Meeresspiegels und Ãœberschwemmungen infolge des Klimawandels werden in Australien nach Prognosen der Regierung bis zum Jahr 2050 die HÃ¤user und Lebensgrundlagen von mehr als einer Million Menschen bedrohen. Auch die Zahl der hitzebedingten TodesfÃ¤lle werde stark ansteigen, heiÃŸt es in der am Montag vorgelegten Klima-Risikoanalyse der Regierung. Die globale ErwÃ¤rmung bringe "kaskadenartige, kumulierende" Auswirkungen fÃ¼r das 27-Millionen-Einwohner-Land mit sich.



"Wir erleben den Klimawandel jetzt", sagte Klimaminister Chris Bowen. Es handele sich nicht mehr um "eine Vorhersage, eine Prognose oder Prophezeiung". Der Klimawandel sei eine "lebendige RealitÃ¤t" und es sei lÃ¤ngst "zu spÃ¤t, um die Auswirkungen abzuwenden".



Der von unabhÃ¤ngigen Experten erstellte Bericht legt dar, dass bis zur Jahrhundertmitte voraussichtlich 1,5 Millionen KÃ¼stenbewohner in Australien von dem steigenden Meeresspiegel betroffen seien und der Verlust an Hab und Gut sich auf 611 Milliarden australische Dollar (346 Millionen Euro) belaufen werde. Bis 2090 ist demnach bereits mit rund drei Millionen GefÃ¤hrdeten und einer Schadenssumme von 770 Milliarden australischen Dollar zu rechnen.Â



Weiter warnt der Bericht, ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter wÃ¼rde in Sydney, Australiens bevÃ¶lkerungsreichster Stadt, die Zahl der hitzebedingten TodesfÃ¤lle mehr als verfÃ¼nffachen.



Besonders stark gefÃ¤hrdet von dem steigenden Meeresspiegel sind die Torres-Strait-Inseln an der Nordspitze Australiens, die eine eigene indigene BevÃ¶lkerung haben, die Torres-Strait-Insulaner.



Joanne Hill von der Edith Cowan University in Perth, die selbst zu den Nachfahren von Australiens Ureinwohnern gehÃ¶rt, warnte als Reaktion auf den Bericht, durch den Klimawandel seien nicht nur die HÃ¤user, sondern auch die "kulturellen Praktiken und Traditionen" der Torres-Strait-Insulaner in Gefahr. Australien mÃ¼sse nun dringend auf die Bedrohungen der ErderwÃ¤rmung reagieren.



Auch Australiens einzigartige Tierwelt gerÃ¤t durch die ErderwÃ¤rmung zunehmend unter Druck. Die Chefin der Organisation Climate Council, Amanda McKenzie, bezeichnete den Klima-Bericht als "beÃ¤ngstigend". Die Australier mÃ¼ssten dem Klimawandel und seinen Folgen aber nicht tatenlos zusehen.Â



"Wir kÃ¶nnen eine bessere Zukunft wÃ¤hlen, indem wir die KlimaschÃ¤digung jetzt hÃ¤rter und schneller verringern", erklÃ¤rte McKenzie. Der "erste Schritt" sei ein ehrgeiziges nationales Klimaschutzziel fÃ¼r 2035 sowie die Beendigung neuer klimaschÃ¤dlicher Vorhaben.



Die australische Regierung will die neuen nationalen Klimaziele kommende Woche vorlegen und damit eine Vorgabe des Pariser Klimaabkommens erfÃ¼llen. In Australien hat der Streit Ã¼ber die Vorgaben zur Minderung klimaschÃ¤dlicher Emissionen jahrelang grÃ¶ÃŸere Fortschritte in der Klimapolitik blockiert. AuÃŸerdem gehÃ¶rt das Land zu den weltweit grÃ¶ÃŸten Exporteuren fossiler Brennstoffe.Â



Die derzeitige Labor-Regierung hat in den vergangenen Jahren die Anstrengungen fÃ¼r eine Emissionsminderung und die FÃ¶rderung von erneuerbaren Energien verstÃ¤rkt. KlimaschÃ¤dliche Projekte wie die 40-jÃ¤hrige VerlÃ¤ngerung einer groÃŸen FlÃ¼ssiggas-Anlage genehmigt die Regierung allerdings weiterhin.



Klimaminister Bowen erklÃ¤rte dazu, Erdgas sei weiterhin ein wichtiger Reserve-EnergietrÃ¤ger. Australien mÃ¼sse und kÃ¶nne aber auf eine emissionsfreie Energieerzeugung umsteigen, da es Ã¼ber "die besten erneuerbaren Ressourcen der Welt" verfÃ¼ge.