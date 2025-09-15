Die Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen ist gestiegen. Der Szene werden rund 3300 AnhÃ¤nger zugerechnet, davon allein etwa 2050 der im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD, wie aus dem am Montag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Verfassungsschutzbericht fÃ¼r das Jahr 2024 hervorgeht. Damit stieg die Zahl der insgesamt erfassten Rechtsextremisten im Vergleich zum Vorjahr um 420.
Auch das Personenpotenzial des parteiunabhÃ¤ngigen rechtsextremen Spektrums erhÃ¶hte sich demnach auf etwa 440. Ãœber vermeintlich bÃ¼rgerliche Themen oder die VerÃ¤chtlichmachung einzelner BevÃ¶lkerungsgruppen, verbunden mit teils aggressiver rechtsextremistischer Agitation, wÃ¼rden "immer jÃ¼ngere Personen ideologisch gekÃ¶dert" und radikalisiert, wie aus dem von Landesinnenminister Georg Maier (SPD) und VerfassungsschutzprÃ¤sident Stephan Kramer vorgelegten Bericht hervorgeht.
Der Szene der sogenannten ReichsbÃ¼rger und Selbstverwalter werden demnach wie im Vorjahr rund 1000 AnhÃ¤nger zugeordnet. Mit ihrer die Existenz des Staates leugnenden Ideologie stelle diese Gruppe eine andauernde GefÃ¤hrdung dar, auch wegen ihrer besonderen "AffinitÃ¤t zu Waffen".
Wie aus dem Verfassungsschutzbericht weiter hervorgeht, stieg auch die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten in ThÃ¼ringen im vergangenen Jahr auf rund 190, im Vergleich zu 150 im Vorjahr. Schwerpunkt der Autonomen bleibe Jena. Sie vernetzen sich demnach mit den anderen bundesweiten Szenehochburgen in Leipzig, Berlin und Hamburg.
Das Potenzial der in ThÃ¼ringen weiterhin losen islamistischen AnhÃ¤ngerschaft schÃ¤tzt der Verfassungsschutz auf rund 210 Personen. Die Zuspitzung im Nahostkonflikt habe auch im Freistaat ein erhebliches Mobilisierungspotenzial innerhalb der islamistischen Szene entfaltet. Antisemitische Propaganda gewinne an SchÃ¤rfe.Â
Politik
Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen steigt: GroÃŸteil der AnhÃ¤nger in AfD
- AFP - 15. September 2025, 12:12 Uhr
Die Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen ist gestiegen. Der Szene werden rund 3300 AnhÃ¤nger zugerechnet, davon allein etwa 2050 der in ThÃ¼ringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD, wie aus dem Verfassungsschutzbericht hervorgeht.
Die Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen ist gestiegen. Der Szene werden rund 3300 AnhÃ¤nger zugerechnet, davon allein etwa 2050 der im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD, wie aus dem am Montag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Verfassungsschutzbericht fÃ¼r das Jahr 2024 hervorgeht. Damit stieg die Zahl der insgesamt erfassten Rechtsextremisten im Vergleich zum Vorjahr um 420.
Weitere Meldungen
Seit Monaten ist der Posten vakant, nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen: Der bisherige Vize-Chef des Verfassungsschutzes, Sinan Selen, soll Medienberichten zufolgeMehr
Die Bundesregierung sieht nach den Verlusten von CDU und SPD bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen keinen Anlass fÃ¼r eine Kurskorrektur. Das Wahlergebnis habe "fÃ¼r denMehr
Die GrÃ¼nen haben einen MaÃŸnahmenkatalog vorgeschlagen, um Kommunen finanziell zu entlasten. Unter anderem plÃ¤diert die Partei dafÃ¼r, den direkten Anteil der Kommunen an denMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich dafÃ¼r aus, die Ausnahmen bei der Kfz-Steuer fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ein neues MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vorgeschlagen. Grundlage dafÃ¼r sei derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Bauindustrie fÃ¼hlt sich derzeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht ausreichend wahrgenommen. Merz sei "eigentlich sehrMehr