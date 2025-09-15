Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen steigt: GroÃŸteil der AnhÃ¤nger in AfD

Innenminister Georg Maier (SPD)

Die Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen ist gestiegen. Der Szene werden rund 3300 AnhÃ¤nger zugerechnet, davon allein etwa 2050 der in ThÃ¼ringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD, wie aus dem Verfassungsschutzbericht hervorgeht.

Die Zahl der Rechtsextremisten in ThÃ¼ringen ist gestiegen. Der Szene werden rund 3300 AnhÃ¤nger zugerechnet, davon allein etwa 2050 der im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD, wie aus dem am Montag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Verfassungsschutzbericht fÃ¼r das Jahr 2024 hervorgeht. Damit stieg die Zahl der insgesamt erfassten Rechtsextremisten im Vergleich zum Vorjahr um 420.



Auch das Personenpotenzial des parteiunabhÃ¤ngigen rechtsextremen Spektrums erhÃ¶hte sich demnach auf etwa 440. Ãœber vermeintlich bÃ¼rgerliche Themen oder die VerÃ¤chtlichmachung einzelner BevÃ¶lkerungsgruppen, verbunden mit teils aggressiver rechtsextremistischer Agitation, wÃ¼rden "immer jÃ¼ngere Personen ideologisch gekÃ¶dert" und radikalisiert, wie aus dem von Landesinnenminister Georg Maier (SPD) und VerfassungsschutzprÃ¤sident Stephan Kramer vorgelegten Bericht hervorgeht.



Der Szene der sogenannten ReichsbÃ¼rger und Selbstverwalter werden demnach wie im Vorjahr rund 1000 AnhÃ¤nger zugeordnet. Mit ihrer die Existenz des Staates leugnenden Ideologie stelle diese Gruppe eine andauernde GefÃ¤hrdung dar, auch wegen ihrer besonderen "AffinitÃ¤t zu Waffen".



Wie aus dem Verfassungsschutzbericht weiter hervorgeht, stieg auch die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten in ThÃ¼ringen im vergangenen Jahr auf rund 190, im Vergleich zu 150 im Vorjahr. Schwerpunkt der Autonomen bleibe Jena. Sie vernetzen sich demnach mit den anderen bundesweiten Szenehochburgen in Leipzig, Berlin und Hamburg.



Das Potenzial der in ThÃ¼ringen weiterhin losen islamistischen AnhÃ¤ngerschaft schÃ¤tzt der Verfassungsschutz auf rund 210 Personen. Die Zuspitzung im Nahostkonflikt habe auch im Freistaat ein erhebliches Mobilisierungspotenzial innerhalb der islamistischen Szene entfaltet. Antisemitische Propaganda gewinne an SchÃ¤rfe.Â