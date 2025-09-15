Junges BrÃ¼derpaar soll Anschlag geplant haben: Prozess in Mannheim begonnen

Strafgesetzbuch

In Mannheim hat ein Prozess gegen zwei BrÃ¼der wegen des Verdachts der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags begonnen. Sie sollen bereits den Kauf eines Sturmgewehrs in die Wege geleitet haben. Mitangeklagt ist ein mutmaÃŸlicher Helfer.

Vor dem Landgericht Mannheim hat am Montag ein Prozess gegen zwei BrÃ¼der wegen des Verdachts der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags begonnen. Das Verfahren gegen die vor rund neun Monaten gefassten Geschwister im Alter von 15 sowie 21 Jahren lÃ¤uft unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit. Das Gericht in der baden-wÃ¼rttembergischen Stadt bestÃ¤tigte daher lediglich den planmÃ¤ÃŸigen Beginn der Hauptverhandlung, Einzelheiten zum Anlauf wurden nicht bekanntgegeben.



Laut Anklage sollen die BrÃ¼der der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und deren islamistischen Ideologie anhÃ¤ngen und vor ihrer Festnahme bereits den Kauf eines Sturmgewehrs in die Wege geleitet haben. Deshalb mitangeklagt ist ein 23-jÃ¤hriger mutmaÃŸlicher UnterstÃ¼tzer der BrÃ¼der. Er sollte fÃ¼r sie die Waffe beschaffen und muss sich dafÃ¼r ebenfalls vor Gericht verantworten.



Die Anklage lautet auf Verabredung zum Mord in Tateinheit mit der Verabredung zum Erwerb einer Kriegswaffe, der mutmaÃŸliche UnterstÃ¼tzer ist wegen eines VerstoÃŸes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. FÃ¼r den Prozess sind Termine bis November angesetzt, verhandelt wird vor einer Jugendkammer. Bei Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende kann die Ã–ffentlichkeit Â ausgeschlossen werden.



Die in Mannheim lebenden deutsch-libanesischen BrÃ¼der und ihr mutmaÃŸlicher Helfer aus dem hessischen Hochtaunuskreis wurden im Dezember 2024 gefasst. Nach frÃ¼heren BehÃ¶rdenangaben beschlagnahmten die Ermittler bei dem Zugriff auch ein Sturmgewehr und Munition in der Wohnung des 23-jÃ¤hrigen mutmaÃŸlichen Helfers. Eine Gefahr fÃ¼r die BevÃ¶lkerung bestand demnach zu keinem Zeitpunkt.



Die in Deutschland geborenen BrÃ¼der nÃ¤herten sich laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Ã¼ber Jahre hinweg an islamistisch-extremistische Ideologien an, wobei der "Konsum von Gewalt- und Propagandavideos" ein Treiber gewesen sein soll. Die Selbstradikalisierung gipfelte demnach in der Verabredung zu einem Anschlag. In den WohnrÃ¤umen der Beschuldigten fanden Ermittler bei der Festnahme demnach unter anderem Propagandamaterial des IS.