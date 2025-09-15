Brennpunkte

Spanien kÃ¼ndigt ESC-Boykott bei Teilnahme Israels an

  • AFP - 15. September 2025, 12:07 Uhr
Die 2025 fÃ¼r Israel angetretene SÃ¤ngerin Yuval Raphael
Bild: AFP

Nach LÃ¤ndern wie Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden will auch Spanien den European Song Contest (ESC) im Falle einer Teilnahme Israels boykottieren.

Nach LÃ¤ndern wie Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden will auch Spanien den European Song Contest (ESC) im Falle einer Teilnahme Israels boykottieren: "Wenn es uns nicht gelingt, Israel auszuschlieÃŸen, sollte Spanien nicht teilnehmen", sagte Kulturminister Ernest Urtasun am Montag im Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wegen der Kritik am militÃ¤rischen Vorgehen Israels im Gazastreifen hatte Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez bereits im Mai den Ausschluss Israels von dem Musikwettbewerb gefordert.

"Wir mÃ¼ssen sicherstellen, dass Israel nicht an der nÃ¤chsten Ausgabe des Eurovision Song Contests teilnimmt", sagte Kulturminister Urtasun weiter. Es sei aber Sache der verantwortlichen EuropÃ¤ischen Rundfunkunion (EBU), Ã¼ber eine Teilnahme Israels zu entscheiden.

ESC-Direktor Martin Green hatte vergangene Woche VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Bedenken mehrerer LÃ¤nder angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen geÃ¤uÃŸert. Die Konsultationen aller EBU-Mitgliedstaaten zu dem Thema dauerten aber noch an. Die Sender hÃ¤tten bis Mitte Dezember Zeit mitzuteilen, ob sie beim nÃ¤chsten ESC im Mai in Wien dabei seien.

Mit jÃ¤hrlich rund 170 Millionen Zuschauern ist der ESC das grÃ¶ÃŸte im Fernsehen Ã¼bertragene Musikereignis der Welt. Die diesjÃ¤hrige Ausgabe in Basel zog 166 Millionen Zuschauer in 37 LÃ¤ndern an. Bereits die vergangenen beiden Wettbewerbe in Basel und im schwedischen MalmÃ¶ waren von Kontroversen Ã¼ber Israels KriegsfÃ¼hrung im Gazastreifen Ã¼berschattet worden.

Vor der Ausstrahlung des ESC-Finales im Mai hatte der spanische Sender RTVE eine Botschaft gezeigt, in der "Frieden und Gerechtigkeit fÃ¼r PalÃ¤stina" gefordert wurde. Der Ã¶sterreichische SÃ¤nger JJ gewann den Wettbewerb und sicherte Ã–sterreich damit das Recht, den ESC 2026 auszurichten.

Der ESC in Wien ist bereits die 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs. An dem farbenfrohen Spektakel nehmen Ã¼blicherweise mehr als 35 LÃ¤nder teil, Deutschland hat einen Stammplatz. Finanziert wird der Wettbewerb von den Mitgliedern der EBU.Â 

