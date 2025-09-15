Nach den Hinweisen von Unions-Fraktionschef Jens Spahn auf die Bereitschaft zu einer Reform der Erbschaftsteuer dringt die SPD-Fraktion auf zÃ¼gige Verhandlungen der Koalitionspartner. Sie sei "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelÃ¶st bekommen", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir wollen die Erbschaftssteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr groÃŸe Erbschaften", betonte Esdar.
Ziel mÃ¼sse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung fÃ¼r unser Allgemeinwohl Ã¼bernehmen", sagte die SPD-Politikerin weiter. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein hÃ¶herer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, wÃ¤hrend nur ein geringfÃ¼giger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland Ã¼berhaupt steuerpflichtig ist", kritisierte Esdar.
Die Fraktionsvize kÃ¼ndigte an, die SPD wolle nun Ã¼ber das Thema "in einen sachlichen und unaufgeregten Austausch mit den Haushalts- und Finanzpolitikern der Union treten". Sie bekrÃ¤ftigte, neben der Reform der Erbschaftsteuer wolle die SPD auch stÃ¤rker gegen Steuerbetrug und SteuerschlupflÃ¶cher vorgehen.
Spahn hatte vergangene Woche eine ungerechte VermÃ¶gensverteilung in Deutschland angeprangert. Dies sei "so nicht in Ordnung", rÃ¤umte der CDU-Politiker politischen Handlungsbedarf bei dem Thema ein.
SPD, GrÃ¼ne und Linkspartei dringen schon lange auf eine hÃ¶here Erbschaftsteuer fÃ¼r groÃŸe VermÃ¶gen. Diese profitieren aktuell von zahlreichen Ausnahmeregeln. Aus CDU und CSU waren Mehrbelastungen fÃ¼r Wohlhabende bislang vorwiegend abgelehnt worden.
SPD dringt auf zÃ¼gige Verhandlungen mit Union Ã¼ber Reform der Erbschaftsteuer
- AFP - 15. September 2025, 10:42 Uhr
