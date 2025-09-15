Bauindustrie fÃ¼hlt sich vom Kanzler nicht ausreichend wahrgenommen

Pressekonferenz der Bauindustrie zum SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Bauindustrie fÃ¼hlt sich derzeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht ausreichend wahrgenommen. Merz sei "eigentlich sehr bauaffin, aber im Augenblick haben wir das GefÃ¼hl, dass AuÃŸenpolitik interessanter ist", sagte der PrÃ¤sident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter HÃ¼bner, am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.



Es sei derzeit das grÃ¶ÃŸte Problem, dass man innenpolitisch als Branche einfach nicht weiterkomme, "und das betrifft ja nicht nur die Infrastruktur, das betrifft genauso gut den Wohnungsbau". Auch hier hÃ¤tte man sich erwartet, dass einfach ganz schnell Dinge umgesetzt werden, damit man wieder ins Laufen komme und es passiere einfach nicht, so HÃ¼bner.



Carsten Burckhardt, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, ergÃ¤nzte, dass man eine Reihe von GesprÃ¤chen in den jeweiligen Fachministerien fÃ¼hre und "Ã¼berall offene Ohren" kriege und es "Ã¼berall Akzeptanz" gebe. "Aber es muss ein Ruck durch die Politik, durch die Ã„mter und vor allem durch die Gesellschaft gehen." Auf Nachfrage, wer in der Regierung die grÃ¶ÃŸte "Bremse" sei, sagte Burckhardt, "dass der Apparat selber das groÃŸe Problem ist".



Die Vertreter der Bauindustrie hatten zuvor scharfe Kritik an der Umsetzung des Infrastruktur-SondervermÃ¶gens geÃ¼bt. "Die ZusÃ¤tzlichkeit gibt es nicht", sagte HÃ¼bner. Stattdessen wÃ¼rden Investitionsmittel aus dem Kernhaushalt fÃ¼r konsumtive Ausgaben verwendet, wÃ¤hrend der normale Etat schrumpfe. "Die LÃ¼cke wird mit dem SondervermÃ¶gen aufgefÃ¼llt und da der Bundeskanzler im MÃ¤rz den LÃ¤ndern auch noch freie Hand im Umgang mit ihren 100 Milliarden Euro gegeben hat, passiert hier genau das Gleiche."



"Die Kommunen werden leer ausgehen, da die Zuweisung von 60 Prozent auch noch aus dem Gesetz gestrichen wurde, obwohl das kommunale Haushaltsdefizit im Jahr 2026 auf 35 Milliarden steigen wird", fÃ¼gte HÃ¼bner hinzu. Statt "ZusÃ¤tzlichkeit" finde man im Haushalt einen "Verschiebebahnhof" vor.

