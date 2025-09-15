Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro

Stausee in der spanischen Region Aragon im August

Hitzewellen, DÃ¼rren und Ãœberschwemmungen haben in diesem Sommer rund ein Viertel der Regionen in der EuropÃ¤ischen Union betroffen - laut einer Studie liegen die geschÃ¤tzten Verluste durch diese extremen Wetterereignisse bei 43 Milliarden Euro. Bis 2029 steigen diese Verluste demnach auf insgesamt 126 Milliarden Euro - denn "die tatsÃ¤chlichen Kosten extremer Wetterereignisse werden erst nach und nach sichtbar", wie es in der Studie heiÃŸt.



Die Untersuchung der UniversitÃ¤t Mannheim und der EuropÃ¤ischen Zentralbank basiert auf Wetterdaten fÃ¼r den Zeitraum Juni bis August 2025, untersucht wurden 1160 europÃ¤ische Regionen. 96 Regionen waren demnach von Hitzewellen, 195 von DÃ¼rre und 53 von Ãœberschwemmungen betroffen.Â



Die wirtschaftlichen Folgen sind unterschiedlich: Hitze fÃ¼hrt zu ProduktivitÃ¤tsverlusten, etwa im Bau- und Gastgewerbe, wÃ¤hrend DÃ¼rren vor allem die Landwirtschaft treffen. Ãœberschwemmungen verursachen direkte SchÃ¤den an Infrastruktur und GebÃ¤uden - aber auch mittelbare Verluste, etwa durch unterbrochene Lieferketten, wie es in der Studie heiÃŸt.Â



Diese SchÃ¤den seien "deutlich messbar". In Italien lagen die geschÃ¤tzten EinbuÃŸen demnach bei 11,9 Milliarden Euro fÃ¼r 2025, bis 2029 werden sie bei 34,2 Milliarden Euro liegen, das entspricht 0,6 beziehungsweise 1,75 Prozent der italienischen Wirtschaftsleistung des Jahres 2024. In Frankreich beliefen sich die SchÃ¤den demnach in diesem Sommer auf 10,1 Milliarden Euro und werden auf 33,9 Milliarden Euro im Jahr 2029 geschÃ¤tzt.



Studienautorin Sehrish Usman betonte, extreme Wetterereignisse wÃ¼rden "das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen Ã¼ber eine Vielzahl von KanÃ¤len beeinflussen, die Ã¼ber die unmittelbaren Auswirkungen hinausgehen". Offizielle SchÃ¤tzungen der Auswirkungen erfolgten oft mit VerzÃ¶gerung.Â



Von Wettereignissen betroffen sind vor allem Regionen in SÃ¼deuropa, etwa in Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und SÃ¼dfrankreich, wie es in der Studie weiter heiÃŸt. NÃ¶rdliche LÃ¤nder, wie DÃ¤nemark, Schweden und Deutschland weisen relativ geringere SchÃ¤den auf, "aber die HÃ¤ufigkeit und das AusmaÃŸ extremer Wetterereignisse, insbesondere Ãœberschwemmungen, nehmen in diesen Regionen zu."