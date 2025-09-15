Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei begonnen: Parteichef droht Absetzung

Wartende Journalisten vor dem Gericht in Ankara

In der TÃ¼rkei hat am Montag eine fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung begonnen. Bei der AnhÃ¶rung in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung. Die linksnationalistische Oppositionspartei wirft der islamisch-konservativen Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um bei der nÃ¤chsten Wahl nicht gegen die CHP zu verlieren.



Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war. Prominentester Fall ist der des im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhafteten Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan. Seine Festnahme hatte die grÃ¶ÃŸte Protestwelle in der TÃ¼rkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013 ausgelÃ¶st.



In dem Verfahren in Ankara wirft die Staatsanwaltschaft dem mit UnterstÃ¼tzung von Imamoglu an die Parteispitze gewÃ¤hlten Ã–zel und den anderen Vorstandsmitgliedern vor, beim Parteitag der CHP 2023 Stimmen gekauft zu haben, um eine Abwahl des damaligen Parteichefs Kemal Kilicdaroglu sicherzustellen. Kilicdaroglu hatte zuvor bei der PrÃ¤sidentenwahl gegen Erdogan verloren. Sollte das Gericht die Vorstandswahl annullieren, kÃ¶nnte Ã–zel des Amtes enthoben und Kilicdaroglu wieder eingesetzt werden.



Als am Montagmorgen die AnhÃ¶rung begann, war der kleine Gerichtssaal vÃ¶llig Ã¼berfÃ¼llt. Einige Juristen konnten den Saal nicht einmal mehr betreten, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ugur Poyraz, einer der AnwÃ¤lte der CHP, bat den Richter, die AnhÃ¶rung in einen grÃ¶ÃŸeren Saal zu verlegen: "Millionen schauen Ihnen zu, Euer Ehren. Ihre Entscheidung ist sehr wichtig."



Vor dem GerichtsgebÃ¤ude war die tÃ¼rkische Polizei mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Vor dem Eingang standen bewaffnete Polizisten, hunderte weitere Polizisten hielten sich in Bussen in der NÃ¤he bereit. Aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung waren am Sonntagabend in Ankara zehntausende Menschen auf die StraÃŸe gegangen, um fÃ¼r die CHP zu demonstrieren.