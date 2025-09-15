Brennpunkte

Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei begonnen: Parteichef droht Absetzung

  • AFP - 15. September 2025, 10:11 Uhr
Bild vergrößern: Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei begonnen: Parteichef droht Absetzung
Wartende Journalisten vor dem Gericht in Ankara
Bild: AFP

In der TÃ¼rkei hat eine fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung begonnen. Bei der AnhÃ¶rung in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zel die Absetzung.

In der TÃ¼rkei hat am Montag eine fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung begonnen. Bei der AnhÃ¶rung in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung. Die linksnationalistische Oppositionspartei wirft der islamisch-konservativen Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um bei der nÃ¤chsten Wahl nicht gegen die CHP zu verlieren.

Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war. Prominentester Fall ist der des im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhafteten Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan. Seine Festnahme hatte die grÃ¶ÃŸte Protestwelle in der TÃ¼rkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013 ausgelÃ¶st.

In dem Verfahren in Ankara wirft die Staatsanwaltschaft dem mit UnterstÃ¼tzung von Imamoglu an die Parteispitze gewÃ¤hlten Ã–zel und den anderen Vorstandsmitgliedern vor, beim Parteitag der CHP 2023 Stimmen gekauft zu haben, um eine Abwahl des damaligen Parteichefs Kemal Kilicdaroglu sicherzustellen. Kilicdaroglu hatte zuvor bei der PrÃ¤sidentenwahl gegen Erdogan verloren. Sollte das Gericht die Vorstandswahl annullieren, kÃ¶nnte Ã–zel des Amtes enthoben und Kilicdaroglu wieder eingesetzt werden.

Als am Montagmorgen die AnhÃ¶rung begann, war der kleine Gerichtssaal vÃ¶llig Ã¼berfÃ¼llt. Einige Juristen konnten den Saal nicht einmal mehr betreten, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ugur Poyraz, einer der AnwÃ¤lte der CHP, bat den Richter, die AnhÃ¶rung in einen grÃ¶ÃŸeren Saal zu verlegen: "Millionen schauen Ihnen zu, Euer Ehren. Ihre Entscheidung ist sehr wichtig."

Vor dem GerichtsgebÃ¤ude war die tÃ¼rkische Polizei mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Vor dem Eingang standen bewaffnete Polizisten, hunderte weitere Polizisten hielten sich in Bussen in der NÃ¤he bereit. Aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung waren am Sonntagabend in Ankara zehntausende Menschen auf die StraÃŸe gegangen, um fÃ¼r die CHP zu demonstrieren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer
    Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer

    Kurz vor der Traubenernte haben Diebe zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz komplett leergerÃ¤umt. Nach Angaben der Polizeidirektion Worms vom Sonntagabend stahlen Unbekannte auf

    Mehr
    Mord an 14-JÃ¤hriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt
    Mord an 14-JÃ¤hriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt

    Knapp vier Jahre nach dem Mord an einem 14-jÃ¤hrigen MÃ¤dchen in Sachsen-Anhalt muss das Landgericht Magdeburg neu Ã¼ber die Strafe fÃ¼r einen Jugendlichen verhandeln, der wegen

    Mehr
    Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Rheinland-Pfalz

    Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten in der Nacht zu Montag nur noch tot

    Mehr
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor
    Wirtschaftsministerin schlÃ¤gt MaÃŸnahmenpaket zur Energiewende vor
    SPD dringt auf zÃ¼gige Verhandlungen mit Union Ã¼ber Reform der Erbschaftsteuer
    SPD dringt auf zÃ¼gige Verhandlungen mit Union Ã¼ber Reform der Erbschaftsteuer
    Bauindustrie fÃ¼hlt sich vom Kanzler nicht ausreichend wahrgenommen
    Bauindustrie fÃ¼hlt sich vom Kanzler nicht ausreichend wahrgenommen
    Ifo-Institut fordert Ã„nderungen in Innovationspolitik
    Ifo-Institut fordert Ã„nderungen in Innovationspolitik
    KlÃ¼ssendorf sieht keine Auswirkungen von NRW-Wahl auf Bundesregierung
    KlÃ¼ssendorf sieht keine Auswirkungen von NRW-Wahl auf Bundesregierung
    Kommunalwahlen in NRW: SPD-Landeschef Post enttÃ¤uscht Ã¼ber
    Kommunalwahlen in NRW: SPD-Landeschef Post enttÃ¤uscht Ã¼ber "schlechtes Ergebnis"

    Top Meldungen

    Rheinmetall kauft MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft
    Rheinmetall kauft MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft

    Der RÃ¼stungskonzern Rheinmetall kauft die MilitÃ¤rsparte der LÃ¼rssen-Werft. Mit der "strategischen Akquisition" weite Rheinmetall sein Portfolio auf den Marineschiffbau aus und

    Mehr
    GroÃŸhandelspreise im August gestiegen
    GroÃŸhandelspreise im August gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im August 2025 um 0,7 Prozent hÃ¶her gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen wollen mit sechs MaÃŸnahmen, die unter rekordhohen Schulden leidenden deutschen Kommunen entlasten: Unter anderem plÃ¤diert die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts