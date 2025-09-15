Brennpunkte

Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer

  • AFP - 15. September 2025, 10:06 Uhr
Bild vergrößern: Kurz vor Traubenernte: Diebe rÃ¤umen zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz leer
Trauben in einem Weinberg
Bild: AFP

Kurz vor der Traubenernte haben Diebe zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz komplett leergerÃ¤umt. Nach Polizeiangaben stahlen Unbekannte auf einer FlÃ¤che von rund 8000 Quadratmetern nahezu alle erntereifen Trauben der Sorten Riesling und Sauvignon Blanc.

Kurz vor der Traubenernte haben Diebe zwei Weinberge in Rheinland-Pfalz komplett leergerÃ¤umt. Nach Angaben der Polizeidirektion Worms vom Sonntagabend stahlen Unbekannte auf einer FlÃ¤che von rund 8000 Quadratmetern nahezu alle erntereifen Trauben der Sorten Riesling und Sauvignon Blanc. Nach ersten SchÃ¤tzungen entstand zwei betroffenen Winzern ein wirtschaftlicher Schaden in HÃ¶he von mehreren tausend Euro.

Der Diebstahl geschah demnach zwischen dem vorvergangenen Wochenende und Sonntag. Als die Mitarbeiter mit der Ernte beginnen wollten, bemerkten sie den Diebstahl. Die TÃ¤ter gingen nach Polizeiangaben professionell und mit erheblichem logistischen Aufwand vor. Aufgrund der Menge der gestohlenen Trauben gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe mindestens ein grÃ¶ÃŸeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel einsetzten.

