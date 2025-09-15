Mord an 14-JÃ¤hriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt

Knapp vier Jahre nach dem Mord an einem 14-jÃ¤hrigen MÃ¤dchen in Sachsen-Anhalt muss das Landgericht Magdeburg neu Ã¼ber die Strafe fÃ¼r einen Jugendlichen verhandeln, der wegen Beihilfe verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) fand Rechtsfehler in dem Urteil, wie aus einem am Montag in Karlsruhe verÃ¶ffentlichten Beschluss vorgeht. Das MÃ¤dchen war im November 2021 in Aschersleben getÃ¶tet worden. (Az. 6 StR 208/25)
Der HaupttÃ¤ter, ihr Exfreund, war zur Tatzeit ebenfalls erst 14 Jahre alt. Er wurde im August 2022 wegen Mordes rechtskrÃ¤ftig zu einer Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Die Leiche des MÃ¤dchens war einige Tage nach der Tat in einem Garagenkomplex in Aschersleben gefunden worden.
Der Jugendliche, um den es nun vor dem BGH ging, war zur Tatzeit ebenfalls erst 14 Jahre alt. Der Prozess gegen ihn fand unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit statt. Das Landgericht kam im Januar dieses Jahres zu dem Schluss, dass er dem HaupttÃ¤ter geholfen habe. Er wurde wegen Beihilfe zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.
Dagegen legte er Revision beim BGH ein, der das Magdeburger Urteil Ã¼berprÃ¼fte und den Strafausspruch nun aufhob. Es sei nicht erkennbar, dass das Landgericht bei der Bemessung der StrafhÃ¶he den Erziehungsgedanken berÃ¼cksichtigt habe, erklÃ¤rte der BGH. Eine andere Strafkammer des Landgerichts muss neu Ã¼ber die Strafe verhandeln.
Mord an 14-Jähriger in Sachsen-Anhalt: Strafe wegen Beihilfe wird neu verhandelt
