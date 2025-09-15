GroÃŸhandelspreise im August gestiegen

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im August 2025 um 0,7 Prozent hÃ¶her gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, fielen die GroÃŸhandelspreise gegenÃ¼ber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Im Juli hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei +0,5 Prozent gelegen, im Juni bei +0,9 Prozent.



HauptursÃ¤chlich fÃ¼r den Anstieg der GroÃŸhandelspreise insgesamt gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat war im August 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, GetrÃ¤nken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt 4,2 Prozent Ã¼ber denen von August 2024 (-0,2 Prozent gegenÃ¼ber Juli 2025). Insbesondere Kaffee, Tee, Kakao und GewÃ¼rze waren auf GroÃŸhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr zuvor (+17,7 Prozent).



Auch Zucker, SÃ¼ÃŸwaren und Backwaren kosteten mehr als im Vorjahresmonat (+14,5 Prozent). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste binnen Jahresfrist fÃ¼r Fleisch und Fleischwaren (+9,6 Prozent), lebende Tiere (+8,9 Prozent) sowie fÃ¼r Milch, Milcherzeugnisse, Eier, SpeiseÃ¶le und Nahrungsfette (+7,4 Prozent).



Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gab es auch im GroÃŸhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus (+21,1 Prozent). GegenÃ¼ber Juli 2025 verteuerten sie sich ebenfalls (+1,6 Prozent).



Niedriger als im August 2024 waren dagegen die Preise im GroÃŸhandel mit festen Brennstoffen und MineralÃ¶lerzeugnissen (-6,9 Prozent). GegenÃ¼ber Juli 2025 fielen die Preise um 4,2 Prozent.



Ebenfalls gÃ¼nstiger im Vorjahresvergleich waren auf GroÃŸhandelsebene Altmaterial- und Reststoffe (-10,4 Prozent). Auch gegenÃ¼ber Juli wurden sie billiger (-3,3 Prozent). Niedrigere Preise gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gab es auch im GroÃŸhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren GerÃ¤ten (-4,9 Prozent) sowie mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,6 Prozent).

