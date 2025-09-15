Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten in der Nacht zu Montag nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Das Wrack sei nahe FlieÃŸem im Eifelkreis Bitburg-PrÃ¼m entdeckt worden. Die Ursache des UnglÃ¼cks war noch unklar. Zur IdentitÃ¤t der beiden Toten machte die Polizei zunÃ¤chst keine Angaben.
Die Maschine sollte den Angaben zufolge am Sonntagabend in Bitburg landen. Der Radarkontakt brach jedoch bei Malbergweich ab. Feuerwehr und Polizei fanden das abgestÃ¼rzte Flugzeug gegen 02.45 Uhr auf einem Feld. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Insassen feststellen. Rund 50 Feuerwehrleute sowie mehrere Rettungswagen und Streifenwagen waren im Einsatz.
Brennpunkte
Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Rheinland-Pfalz
- AFP - 15. September 2025, 08:04 Uhr
Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei in Wittlich mitteilte.
Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten in der Nacht zu Montag nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Das Wrack sei nahe FlieÃŸem im Eifelkreis Bitburg-PrÃ¼m entdeckt worden. Die Ursache des UnglÃ¼cks war noch unklar. Zur IdentitÃ¤t der beiden Toten machte die Polizei zunÃ¤chst keine Angaben.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) knÃ¼pft den bundesweiten Einsatz einer Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir an Bedingungen.Mehr
In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara zu angeblichemMehr
Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter VerbÃ¼ndeterMehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der PreiskampfMehr
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr