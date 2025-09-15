Brennpunkte

Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Rheinland-Pfalz

  • AFP - 15. September 2025, 08:04 Uhr

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei in Wittlich mitteilte.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten in der Nacht zu Montag nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Das Wrack sei nahe FlieÃŸem im Eifelkreis Bitburg-PrÃ¼m entdeckt worden. Die Ursache des UnglÃ¼cks war noch unklar. Zur IdentitÃ¤t der beiden Toten machte die Polizei zunÃ¤chst keine Angaben.

Die Maschine sollte den Angaben zufolge am Sonntagabend in Bitburg landen. Der Radarkontakt brach jedoch bei Malbergweich ab. Feuerwehr und Polizei fanden das abgestÃ¼rzte Flugzeug gegen 02.45 Uhr auf einem Feld. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Insassen feststellen. Rund 50 Feuerwehrleute sowie mehrere Rettungswagen und Streifenwagen waren im Einsatz.

