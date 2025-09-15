Linnemann nach NRW-Wahl: Die CDU ist "die Kommunalpartei Nummer eins"

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat sich angesichts des Wahlsiegs der CDU bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erfreut gezeigt. "Wir sind die Kommunalpartei Nummer eins", sagte Linnemann am Montag im "Morgenmagazin" der ARD. Auf Ebene der Kommunen sei Â Politik "unmittelbar bei den Menschen, bei den Herausforderungen, deswegen freue ich mich", sagte der CDU-Politiker, der selbst aus Nordrhein-Westfalen stammt.



Wie aus dem am frÃ¼hen Montagmorgen von der Landeswahlleiterin verÃ¶ffentlichen vorlÃ¤ufigen landesweiten Wahlergebnis hervorging, entfielen 33,3 Prozent der Stimmen auf die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st. Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fÃ¼nf Jahren bÃ¼ÃŸte die CDU laut den vorlÃ¤ufigen Ergebnissen 1,0 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl aufÂ 22,1 Prozent und verlor damit 2,2 Punkte. Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 9,4 Punkte auf 14,5 Prozent verbessern.



Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden GrÃ¼nen stÃ¼rzten um 6,5 Punkte auf 13,5 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,6 Prozent - ein Plus von 1,8 Punkten. Die FDP kam auf 3,7 Prozent und verlor damit 1,9 Punkte. Das BSW erreichte 1,1 Prozent.



Mit Blick auf das gute Abschneiden der AfD betonte Linnemann, er wolle "nichts schÃ¶nreden". Die CDU sei jedoch weiterhin "mehr als doppelt so groÃŸ" wie die AfD. "Wir mÃ¼ssen schlicht und einfach die Probleme angehen", sagte der CDU-GeneralsekretÃ¤r. Den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern mÃ¼sse "nicht nur objektiv sondern auch subjektiv" ein GefÃ¼hl von Sicherheit vermittelt werden, was insbesondere beim Thema Migration zum Tragen komme. Hier habe die CDU bereits durch eine Senkung der Zahlen illegaler Migration Erfolge verzeichnet.



Angesprochen auf das Thema Ungleichheit und eine von Unions-Fraktionschef Jens Spahn ins GesprÃ¤ch gebrachte Reform der Erbschaftssteuer zeigte sich Linnemann zurÃ¼ckhaltend. "Ich wÃ¼rde nicht Ã¼ber eine ErhÃ¶hung der Erbschaftssteuer reden, weil es die Unternehmen verunsichert", sagte der CDU-Politiker. Viele familiengefÃ¼hrten Unternehmen hÃ¤tten bereits jetzt "keine Luft mehr zum Atmen". Linnemann plÃ¤dierte stattdessen fÃ¼r ein Unternehmenssteuerrecht. Damit kÃ¶nne bei der "Erbschaftssteuer mit grÃ¶ÃŸerer FlexibilitÃ¤t herangegangen werden, ohne Familienunternehmen zu treffen".Â



Rund 13,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner waren in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Zur Wahl standen unter anderem auch die OberbÃ¼rgermeisterinnen und OberbÃ¼rgermeister in KÃ¶ln und DÃ¼sseldorf, wo es wie in zahlreichen StÃ¤dten in zwei Wochen Stichwahlen geben wird. In KÃ¶ln entscheidet sich die Wahl dann zwischen GrÃ¼nen und SPD, in DÃ¼sseldorf zwischen CDU und GrÃ¼nen. In Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen zogen AfD-Bewerber in die Stichwahlen ein.



Die Kommunalwahl im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland galt als erster groÃŸer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Landesweit entschieden die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger Ã¼ber die Zusammensetzung von StadtrÃ¤ten, Kreistagen, GemeinderÃ¤ten sowie Regionsversammlungen. Zudem standen zahlreiche BÃ¼rgermeister und LandrÃ¤te zur Wahl. Die Wahl fand in 427 Kommunen statt, darunter waren 396 StÃ¤dte und Gemeinden sowie 31 Kreise.