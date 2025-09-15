Weitere Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei: Parteichef droht Absetzung

CHP-Chef Ã–zgÃ¼r Ã–zel droht die Absetzung

In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung. Die linksnationalistische Oppositionspartei wirft der islamisch-konservativen Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um bei der nÃ¤chsten Wahl nicht gegen die CHP zu verlieren.



Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war. Prominentester Fall ist der des im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhafteten Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan. Aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung gingen am Sonntagabend in Ankara zehntausende Menschen auf die StraÃŸe, um fÃ¼r die CHP zu demonstrieren.