In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung. Die linksnationalistische Oppositionspartei wirft der islamisch-konservativen Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um bei der nÃ¤chsten Wahl nicht gegen die CHP zu verlieren.
Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war. Prominentester Fall ist der des im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhafteten Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan. Aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung gingen am Sonntagabend in Ankara zehntausende Menschen auf die StraÃŸe, um fÃ¼r die CHP zu demonstrieren.
Brennpunkte
Weitere Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei: Parteichef droht Absetzung
- AFP - 15. September 2025, 04:00 Uhr
In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung.
In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara zu angeblichem Stimmenkauf bei der Wahl der Parteispitze droht Parteichef Ã–zgÃ¼r Ã–zel die Absetzung. Die linksnationalistische Oppositionspartei wirft der islamisch-konservativen Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz zu instrumentalisieren, um bei der nÃ¤chsten Wahl nicht gegen die CHP zu verlieren.
Weitere Meldungen
Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter VerbÃ¼ndeterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, die Budgetanforderungen vonMehr
Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat am Sonntag vorÃ¼bergehend sein Haus verlassen dÃ¼rfen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. WieMehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der PreiskampfMehr
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr