Ministerin Reiche erÃ¶ffnet deutsch-polnisches Wirtschaftsforum in Berlin

Polnische Flagge auf dem PrÃ¤sidentenpalast in Warschau

Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Politik und VerbÃ¤nden kommen am Montag (13.00 Uhr) in Berlin zum dritten deutsch-polnischen Wirtschaftsforum zusammen. ErÃ¶ffnet wird das Treffen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihrem polnischen Kollegen Andrzej Domanski. Schwerpunktthema ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland.



Polen ist nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer der viertgrÃ¶ÃŸte deutsche Absatzmarkt und gewinnt als Partner der deutschen Wirtschaft "seit Jahren an Bedeutung". 2024 erreichte der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Polen demnach ein Volumen von fast 172 Milliarden Euro, in den ersten fÃ¼nf Monaten dieses Jahres lag der Wert bereits bei Ã¼ber 105 Milliarden Euro - ein Plus von sechs Prozent im Vorjahresvergleich.