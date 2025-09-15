Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Politik und VerbÃ¤nden kommen am Montag (13.00 Uhr) in Berlin zum dritten deutsch-polnischen Wirtschaftsforum zusammen. ErÃ¶ffnet wird das Treffen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihrem polnischen Kollegen Andrzej Domanski. Schwerpunktthema ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland.
Polen ist nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer der viertgrÃ¶ÃŸte deutsche Absatzmarkt und gewinnt als Partner der deutschen Wirtschaft "seit Jahren an Bedeutung". 2024 erreichte der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Polen demnach ein Volumen von fast 172 Milliarden Euro, in den ersten fÃ¼nf Monaten dieses Jahres lag der Wert bereits bei Ã¼ber 105 Milliarden Euro - ein Plus von sechs Prozent im Vorjahresvergleich.
Politik
Ministerin Reiche erÃ¶ffnet deutsch-polnisches Wirtschaftsforum in Berlin
- AFP - 15. September 2025, 04:00 Uhr
Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Politik und VerbÃ¤nden kommen am Montag in Berlin zum dritten deutsch-polnischen Wirtschaftsforum zusammen.
Rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Politik und VerbÃ¤nden kommen am Montag (13.00 Uhr) in Berlin zum dritten deutsch-polnischen Wirtschaftsforum zusammen. ErÃ¶ffnet wird das Treffen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihrem polnischen Kollegen Andrzej Domanski. Schwerpunktthema ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland.
Weitere Meldungen
Aus der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut Hochrechnungszahlen fÃ¼r den Westdeutschen Rundfunk (WDR) erneut als stÃ¤rkste Kraft hervorgegangen, wÃ¤hrend die SPDMehr
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut einer Prognose fÃ¼r den Westdeutschen Rundfunk (WDR) erneut stÃ¤rkste Kraft geworden, wÃ¤hrend die SPD leichteMehr
In der Debatte um dringend notwendige SparmaÃŸnahmen in Frankreich geht der neue Premierminister SÃ©bastien Lecornu auf die linke Opposition zu. Lecornu kÃ¼ndigte am Samstag an,Mehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der PreiskampfMehr
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr