Brennpunkte

Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf

  • AFP - 15. September 2025, 03:53 Uhr
Bild vergrößern: Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu Vorsicht auf
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-PrÃ¤sident Trump Israel zu 'Vorsicht' aufgerufen. 'Wenn wir Leute angreifen, mÃ¼ssen wir vorsichtig sein', sagte Trump vor Reportern. Katar habe sich als 'sehr guter VerbÃ¼ndeter' erwiesen.

Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter VerbÃ¼ndeter erwiesen. Israel und alle anderen, wir mÃ¼ssen vorsichtig sein. Wenn wir Leute angreifen, mÃ¼ssen wir vorsichtig sein", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern.

Trump hatte sich bereits kurz nach den Angriffen kritisch geÃ¤uÃŸert. Unter anderem hatte der US-PrÃ¤sident gesagt, er sei "Ã¤uÃŸerst betrÃ¼bt Ã¼ber den Ort des Angriffs" und versichert, vorher nicht informiert worden zu sein. US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte anlÃ¤sslich einer Reise nach Israel am Wochenende seinerseits, der Angriff werde die Beziehung zwischen den USA und Israel nicht verÃ¤ndern. Â 

Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die FÃ¼hrungsebene der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international fÃ¼r Kritik.

Am Montag sollten sich Staats- und Regierungschefs mehrerer arabischer und muslimischer Staaten in Doha zu Beratungen treffen, darunter aus dem Iran, dem Irak und der TÃ¼rkei. Nach Angaben des katarischen AuÃŸenministeriums sollte bei dem Treffen Ã¼ber einen "Resolutionsentwurf Ã¼ber den israelischen Angriff auf den Staat Katar" beraten werden.


  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Weitere Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei: Parteichef droht Absetzung
    Weitere Gerichtsverhandlung gegen CHP in der TÃ¼rkei: Parteichef droht Absetzung

    In der TÃ¼rkei findet am Montag eine mÃ¶glicherweise fÃ¼r die Zukunft der Oppositionspartei CHP entscheidende Gerichtsverhandlung statt. Bei dem Termin in Ankara zu angeblichem

    Mehr
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, die Budgetanforderungen von

    Mehr
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff

    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat am Sonntag vorÃ¼bergehend sein Haus verlassen dÃ¼rfen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. Wie

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Ministerin Reiche erÃ¶ffnet deutsch-polnisches Wirtschaftsforum in Berlin
    Ministerin Reiche erÃ¶ffnet deutsch-polnisches Wirtschaftsforum in Berlin
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen
    Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte
    Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte
    SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer
    SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen

    Top Meldungen

    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf

    Mehr
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil

    Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13

    Mehr
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts