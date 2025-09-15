Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf

Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-PrÃ¤sident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter VerbÃ¼ndeter erwiesen. Israel und alle anderen, wir mÃ¼ssen vorsichtig sein. Wenn wir Leute angreifen, mÃ¼ssen wir vorsichtig sein", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern.
Trump hatte sich bereits kurz nach den Angriffen kritisch geÃ¤uÃŸert. Unter anderem hatte der US-PrÃ¤sident gesagt, er sei "Ã¤uÃŸerst betrÃ¼bt Ã¼ber den Ort des Angriffs" und versichert, vorher nicht informiert worden zu sein. US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte anlÃ¤sslich einer Reise nach Israel am Wochenende seinerseits, der Angriff werde die Beziehung zwischen den USA und Israel nicht verÃ¤ndern. Â
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die FÃ¼hrungsebene der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international fÃ¼r Kritik.
Am Montag sollten sich Staats- und Regierungschefs mehrerer arabischer und muslimischer Staaten in Doha zu Beratungen treffen, darunter aus dem Iran, dem Irak und der TÃ¼rkei. Nach Angaben des katarischen AuÃŸenministeriums sollte bei dem Treffen Ã¼ber einen "Resolutionsentwurf Ã¼ber den israelischen Angriff auf den Staat Katar" beraten werden.
