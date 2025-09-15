CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe

Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, die Budgetanforderungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fÃ¼r die Ukraine-MilitÃ¤rhilfe ernster zu nehmen.



"Die Budgetanforderungen von Pistorius fÃ¼r den Haushalt 2026 mÃ¼ssen unbedingt ernst genommen werden", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Die Sicherheitspolitik hat sich seit der Zeitenwende-Rede 2022 von Kanzler Scholz und den SondervermÃ¶gens-Entscheidungen aus dem FrÃ¼hjahr 2025 leider noch einmal ungÃ¼nstiger entwickelt", so der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.



Hintergrund ist, dass Klingbeil Budgetanforderungen von Pistorius fÃ¼r eine hÃ¶here Ukraine-Hilfe aus HaushaltsgrÃ¼nden abgelehnt hat. Am Wochenende sind erneut russische Drohnen Ã¼ber polnisches und rumÃ¤nisches Nato-Gebiet geflogen.



"Russland setzt Muster fort, die wir leider schon von der Ukraine und Georgien kennen: Grenzen werden stÃ¤ndig ausgetestet und Ã¼berschritten, wenn keine GegenmaÃŸnahmen zu verzeichnen sind. Nichtreaktion wird als SchwÃ¤che gewertet und heizt die Kriegsgefahr an", sagte Hardt. "Putins Regime ist lÃ¤ngst eine Kriegsjunta, die mit Frieden gar nicht mehr umgehen kann. Russland folgt seiner eigenen Eskalationslogik." Ein hohes Abschreckungsniveau auch in der Ukraine sei die beste Garantie dafÃ¼r, "dass wir diese schwierige Phase der europÃ¤ischen Sicherheitspolitik gut und friedlich Ã¼berstehen".

