Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, die Budgetanforderungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fÃ¼r die Ukraine-MilitÃ¤rhilfe ernster zu nehmen.
"Die Budgetanforderungen von Pistorius fÃ¼r den Haushalt 2026 mÃ¼ssen unbedingt ernst genommen werden", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Die Sicherheitspolitik hat sich seit der Zeitenwende-Rede 2022 von Kanzler Scholz und den SondervermÃ¶gens-Entscheidungen aus dem FrÃ¼hjahr 2025 leider noch einmal ungÃ¼nstiger entwickelt", so der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.
Hintergrund ist, dass Klingbeil Budgetanforderungen von Pistorius fÃ¼r eine hÃ¶here Ukraine-Hilfe aus HaushaltsgrÃ¼nden abgelehnt hat. Am Wochenende sind erneut russische Drohnen Ã¼ber polnisches und rumÃ¤nisches Nato-Gebiet geflogen.
"Russland setzt Muster fort, die wir leider schon von der Ukraine und Georgien kennen: Grenzen werden stÃ¤ndig ausgetestet und Ã¼berschritten, wenn keine GegenmaÃŸnahmen zu verzeichnen sind. Nichtreaktion wird als SchwÃ¤che gewertet und heizt die Kriegsgefahr an", sagte Hardt. "Putins Regime ist lÃ¤ngst eine Kriegsjunta, die mit Frieden gar nicht mehr umgehen kann. Russland folgt seiner eigenen Eskalationslogik." Ein hohes Abschreckungsniveau auch in der Ukraine sei die beste Garantie dafÃ¼r, "dass wir diese schwierige Phase der europÃ¤ischen Sicherheitspolitik gut und friedlich Ã¼berstehen".
Brennpunkte
CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
- dts - 15. September 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, die Budgetanforderungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fÃ¼r die Ukraine-MilitÃ¤rhilfe ernster zu nehmen.
Weitere Meldungen
Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat am Sonntag vorÃ¼bergehend sein Haus verlassen dÃ¼rfen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. WieMehr
Eklat bei spanischer Rad-Rundfahrt: Zehntausende pro-palÃ¤stinensische Demonstranten haben am Sonntag mit teils gewaltsamen Protesten in der Hauptstadt Madrid den Abbruch derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) scharf kritisiert, mehr Abschiebungen nach Afghanistan zuMehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der PreiskampfMehr
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr