Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff

  • AFP - 14. September 2025, 22:35 Uhr
Bild vergrößern: Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
Bolsonaro beim Verlassen des Krankenhauses
Bild: AFP

Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro hat vorÃ¼bergehend sein Haus verlassen dÃ¼rfen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. Wie AFP-Journalisten beobachteten, verlieÃŸ der 70-JÃ¤hrige nach einigen Stunden die Klinik in BrasÃ­lia wieder.

Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat am Sonntag vorÃ¼bergehend sein Haus verlassen dÃ¼rfen, um sich in einem Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. Wie AFP-Journalisten beobachteten, kam der 70-JÃ¤hrige am Morgen in Begleitung bewaffneter Polizisten in der Klinik in BrasÃ­lia an, vor der sich auch dutzende AnhÃ¤nger versammelt hatten. Wenige Stunden kehrte er in den Hausarrest zurÃ¼ck.

Bolsonaro war am Donnerstag wegen PutschplÃ¤nen zu einer Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Oberste Gericht befand ihn fÃ¼r schuldig, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva habe kippen wollen.

Nach Angaben der brasilianischen Staatsanwaltschaft scheiterte der Putschversuch nur aufgrund mangelnder UnterstÃ¼tzung durch die MilitÃ¤rfÃ¼hrung. Die Anklage hatte Bolsonaro zudem vorgeworfen,Â von PlÃ¤nen zur Ermordung Lulas, von dessen VizeprÃ¤sident Geraldo Alckmin und des Verfassungsrichters Alexandre de Moraes gewusst zu haben.

Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Staatschef war, weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und bezeichnet sich als Opfer politischer Verfolgung.Â Die AnwÃ¤lte des rechtsextremen Ex-PrÃ¤sidenten kÃ¼ndigten Berufung gegen das Urteil an. Wegen Fluchtgefahr steht er seit Anfang August unter Hausarrest.

Lula betonte am Sonntag inÂ der "New York Times", dass es sich entgegen der Darstellung der US-Regierung unter PrÃ¤sident Donald Trump nicht um eine "Hexenjagd" gegen Bolsonaro handele. In seiner ersten Ã¶ffentlichen Reaktion auf das Urteil gegen Bolsonaro schrieb Lula in seinem Gastkommentar, er sei "stolz" darauf, dass der Oberste Gerichtshof Brasiliens ein Urteil gefÃ¤llt habe, das "unsere Institutionen und die demokratische Rechtsstaatlichkeit schÃ¼tzt". Er betonte: "Die brasilianische Demokratie und SouverÃ¤nitÃ¤t sind nicht verhandelbar."

