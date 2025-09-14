Riga (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft gegen die TÃ¼rkei in Riga mit 88:83 gewonnen.
Die deutsche Mannschaft riss im ersten Viertel trotz fahriger Anfangsphase das Spiel mehr und mehr an sich und ging mit einer verdienten 24:21-FÃ¼hrung aus dem ersten Spielabschnitt.
Das zweite Viertel startete mit klaren Vorteilen fÃ¼r die DBB-Auswahl, die TÃ¼rken bissen sich aber hinein und drehten das Ergebnis in eine 46:40-FÃ¼hrung zur Halbzeit.
Das dritte Viertel startete mit einem erneut starken deutschen Auftritt, auch weil KapitÃ¤n Dennis SchrÃ¶der besser in die Partie fand. In der Konsequenz kam das deutsche Team bis auf 67:66 heran.
Die SchÃ¼tzlinge von Alan Ibrahimagic lieferten sich in den letzten Minuten einen engen Fight mit der TÃ¼rkei und gingen in den Schlusssekunden in FÃ¼hrung. Diese lieÃŸ sich Deutschland nicht mehr nehmen und feierte mit dem Abpfiff den Titel. Damit sind die Deutschen nun amtierender Welt- und Europameister.
Sport
Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
- dts - 14. September 2025, 21:56 Uhr
