Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei

FuÃŸball-Fan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Riga (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft gegen die TÃ¼rkei in Riga mit 88:83 gewonnen.



Die deutsche Mannschaft riss im ersten Viertel trotz fahriger Anfangsphase das Spiel mehr und mehr an sich und ging mit einer verdienten 24:21-FÃ¼hrung aus dem ersten Spielabschnitt.



Das zweite Viertel startete mit klaren Vorteilen fÃ¼r die DBB-Auswahl, die TÃ¼rken bissen sich aber hinein und drehten das Ergebnis in eine 46:40-FÃ¼hrung zur Halbzeit.



Das dritte Viertel startete mit einem erneut starken deutschen Auftritt, auch weil KapitÃ¤n Dennis SchrÃ¶der besser in die Partie fand. In der Konsequenz kam das deutsche Team bis auf 67:66 heran.



Die SchÃ¼tzlinge von Alan Ibrahimagic lieferten sich in den letzten Minuten einen engen Fight mit der TÃ¼rkei und gingen in den Schlusssekunden in FÃ¼hrung. Diese lieÃŸ sich Deutschland nicht mehr nehmen und feierte mit dem Abpfiff den Titel. Damit sind die Deutschen nun amtierender Welt- und Europameister.

