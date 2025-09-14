Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen in Spanien Abbruch von Rad-Rundfahrt

Demonstrant schwenkt in Madrid die palÃ¤stinensische Fahne

Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten haben in Spanien den Abbruch der legendÃ¤ren Rad-Rundfahrt Vuelta erzwungen. Sie feierten dies in Madrid mit SprechchÃ¶ren wie 'PalÃ¤stina gewinnt die Vuelta'.

Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten haben in Spanien mit gewaltsamen Protesten den Abbruch der legendÃ¤ren Rad-Rundfahrt Vuelta erzwungen. Die teilnehmenden Profisportler waren am Sonntag rund 50 Kilometer vom Ziel in Madrid entfernt, als die Organisatoren das vorzeitige Ende erklÃ¤rten. Im Zentrum der spanischen Hauptstadt feierten die Demonstranten am Sonntagabend den Abbruch und riefen laut dem Bericht einer AFP-Korrespondentin immer wieder "PalÃ¤stina gewinnt die Vuelta".Â



Die Demonstranten hatten zuvor die Absperrungen zur berÃ¼hmten EinkaufsstraÃŸe Gran VÃ­a niedergerissen, auf der die Radprofis eigentlich entlang fahren sollen. Sie schwenkten palÃ¤stinensische Flaggen und skandierten Parolen gegen Israel. Die Polizei, die extra verstÃ¤rkt worden war, hielt die Menge nicht zurÃ¼ck. SpÃ¤ter gab es vereinzelte Ausschreitungen, dabei setzte die Polizei TrÃ¤nengas ein.



Die Vuelta war seit ihrem Start vor drei Wochen von Protesten begleitet worden, diese richteten sich vor allem gegen die Teilnahme des Teams Israel-Premier Tech. Der letzte Vuelta-Tag war laut der Nachrichtenagentur SID schon im Vorfeld von den Organisatoren als besonders gefÃ¤hrdet erachtet worden: Die Etappe von Alapardo nach Madrid sei offenkundig aufgrund von SicherheitserwÃ¤gungen von 111,6 auf 103,6 Kilometer verkÃ¼rzt worden; 1100 Polizisten waren im Einsatz, um die Strecke zu schÃ¼tzen.



Dennoch durchbrachen Demonstrierende am Sonntag auch in der NÃ¤he des Bahnhofs Atocha die Barrieren. Dort setzte die Polizei TrÃ¤nengas gegen die Demonstranten ein, lieÃŸ sie am Ende aber auch dort gewÃ¤hren.



Rund 50 Kilometer vor dem Ziel kam das Rennen dann zum Halten, die Organisatoren verkÃ¼ndeten den Abbruch. Einen Etappensieger gab es nicht, der zuvor fÃ¼hrende DÃ¤ne Jonas Vingegaard wurde zum diesjÃ¤hrigen Vuelta-Sieger erklÃ¤rt. Die Siegerzeremonie fÃ¼r ihn fiel aber "aus SicherheitsgrÃ¼nden" aus.Â



Ihr Ende im Chaos sorgte in ganz Spanien fÃ¼r hitzige Debatten. Die oppositionelle Volkspartei sprach von einer "internationalen Schande", fÃ¼r die Regierungschef Pedro SÃ¡nchez verantwortlich sei. Dessen Arbeitsministerin Yolanda DÃ­az vom LinksbÃ¼ndnis Sumar freute sich Ã¼ber den Abbruch: "Die spanische Gesellschaft hat der ganzen Welt eine Lektion erteilt, indem sie La Vuelta lahmgelegt hat", schrieb sie auf Instagram: "Israel darf an keiner Veranstaltung teilnehmen, solange es weiterhin VÃ¶lkermord begeht."