GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan

  • dts - 14. September 2025, 20:12 Uhr
GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
Marcel Emmerich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) scharf kritisiert, mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu ermÃ¶glichen. "Alexander Dobrindt macht sich im Namen der Bundesregierung zum Handlanger und Kompagnon der Taliban", sagte der innenpolitische Sprecher der GrÃ¼nen im Bundestag, Marcel Emmerich, dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).

Emmerich sprach von einem "Skandal" angesichts der Tatsache, dass die Taliban Osama bin Laden einen RÃ¼ckzugsort geboten hÃ¤tten und bis heute als Akteur des internationalen Terrorismus fungierten. Die Ã–ffentlichkeit habe ein Recht, zu erfahren, "was die Terroristen dafÃ¼r erhalten". Dobrindt mache sich von einer islamistischen Organisation abhÃ¤ngig und sorge fÃ¼r weniger Sicherheit im Land.

Dobrindt kÃ¼ndigte am Sonntag "GesprÃ¤che auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern" an. Zuvor hatte die "Bild" von GesprÃ¤chen mit den Afghanen in Katar berichtet. Er gehe davon aus, dass es bald auch GesprÃ¤che dazu in der afghanischen Hauptstadt Kabul geben werde, sagte Dobrindt. Weiterhin soll es laut Bundesinnenministerium jedoch keine diplomatischen Beziehungen mit den Taliban geben.

