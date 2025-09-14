Brennpunkte

Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP

  • AFP - 14. September 2025, 19:34 Uhr
Bild vergrößern: Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP
CHP-Demonstration in Ankara
Bild: AFP

In der TÃ¼rkei haben zehntausende Menschen fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei CHP demonstriert. Sie versammelten sich in der Hauptstadt Ankara, wo am Montag eine mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung gegen die linksnationalistische CHP ansteht.

In der TÃ¼rkei haben am Sonntag zehntausende Menschen fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei CHP demonstriert. Sie versammelten sich in der Hauptstadt Ankara, wo am Montag eine mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung gegen FÃ¼hrungspolitiker der linksnationalistischen CHPÂ ansteht. Parteichef Ã–zgur Ã–zel sagte, die Menge sei zusammengekommen, um sich "gegen den Putsch" zu stellen, der gegen seine Partei gefÃ¼hrt werde. Bei dem Gerichtstermin am Montag geht es um seine Zukunft an der Spitze der CHP.

"Diese Regierung will keine Demokratie", sagte Ã–zel Ã¼ber die islamisch-konservative Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan. "Sie wissen, dass sie die Wahlen nicht gewinnen kÃ¶nnen, wenn es Demokratie gibt. Sie wollen keine Gerechtigkeit: Sie wissen, dass sie ihre Verbrechen nicht vertuschen kÃ¶nnen, wenn es Gerechtigkeit gibt."Â 

Laut dem Bericht von AFP-Korrespondenten beteiligten sich mehrere zehntausend Menschen an der Demonstration. CHP-Vizeparteichef Murat Bakan sprach von mindestens 50.000 Demonstranten.Â 

Bei der Gerichtsverhandlung am Montag geht es um den Vorwurf des Stimmenkaufs bei der Wahl der CHP-Parteispitze. Dabei droht dem im November 2023 gewÃ¤hlten Ã–zel die Absetzung als Parteichef. Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war.

Prominentester Fall ist der im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhaftete Istanbuler BÃ¼rgermeister Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen in Spanien Abbruch von Rad-Rundfahrt
    Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen in Spanien Abbruch von Rad-Rundfahrt

    Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten haben in Spanien mit gewaltsamen Protesten den Abbruch der legendÃ¤ren Rad-Rundfahrt Vuelta erzwungen. Die teilnehmenden Profisportler waren am

    Mehr
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben die PlÃ¤ne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) scharf kritisiert, mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu

    Mehr
    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen
    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen

    Der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter des ultrarechten US-Influencers Charlie Kirk hat nach Angaben des Gouverneurs von Utah mit einem Transmenschen zusammengelebt. "Ja, das kann ich

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen
    1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen
    CDU gewinnt Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen - SPD und GrÃ¼ne verlieren
    CDU gewinnt Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen - SPD und GrÃ¼ne verlieren
    Prognose: CDU bleibt bei Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen stÃ¤rkste Kraft
    Prognose: CDU bleibt bei Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen stÃ¤rkste Kraft
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg

    Top Meldungen

    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil

    Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13

    Mehr
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts