Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP

CHP-Demonstration in Ankara

In der TÃ¼rkei haben am Sonntag zehntausende Menschen fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei CHP demonstriert. Sie versammelten sich in der Hauptstadt Ankara, wo am Montag eine mÃ¶glicherweise entscheidende Gerichtsverhandlung gegen FÃ¼hrungspolitiker der linksnationalistischen CHPÂ ansteht. Parteichef Ã–zgur Ã–zel sagte, die Menge sei zusammengekommen, um sich "gegen den Putsch" zu stellen, der gegen seine Partei gefÃ¼hrt werde. Bei dem Gerichtstermin am Montag geht es um seine Zukunft an der Spitze der CHP.



"Diese Regierung will keine Demokratie", sagte Ã–zel Ã¼ber die islamisch-konservative Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan. "Sie wissen, dass sie die Wahlen nicht gewinnen kÃ¶nnen, wenn es Demokratie gibt. Sie wollen keine Gerechtigkeit: Sie wissen, dass sie ihre Verbrechen nicht vertuschen kÃ¶nnen, wenn es Gerechtigkeit gibt."Â



Laut dem Bericht von AFP-Korrespondenten beteiligten sich mehrere zehntausend Menschen an der Demonstration. CHP-Vizeparteichef Murat Bakan sprach von mindestens 50.000 Demonstranten.Â



Bei der Gerichtsverhandlung am Montag geht es um den Vorwurf des Stimmenkaufs bei der Wahl der CHP-Parteispitze. Dabei droht dem im November 2023 gewÃ¤hlten Ã–zel die Absetzung als Parteichef. Regierungstreue Vertreter der tÃ¼rkischen Justiz gehen seit Monaten verstÃ¤rkt gegen die CHP vor, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor Erdogans AKP gelandet war.



Prominentester Fall ist der im MÃ¤rz unter anderem wegen KorruptionsvorwÃ¼rfen verhaftete Istanbuler BÃ¼rgermeister Ekrem Imamoglu. Der 55-JÃ¤hrige gilt als grÃ¶ÃŸter Rivale von Erdogan.